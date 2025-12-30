Aneaes: ¿Cuántas carreras iniciaron el proceso de acreditación en 2025?

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) publicó este lunes el informe del balance de gestión 2025, asegurando que durante este período superó la cantidad de carreras en proceso de evaluación.

Los controles se realizan bajo la implementación del sistema denominado evaluación por fases, una modalidad que implica pasar por el proceso de acreditación por tres períodos. El primero, de control básico, luego el plan de mejoras y finalmente uno denominado de “consolidación y excelencia”.

La Agencia informó que este año, realizaron 186 evaluaciones realizadas en carreras de grado y programas de postgrado, “cumpliendo y superando las metas planificadas”.

También indicaron que 42 carreras se iniciaron en el proceso de evaluación por clúster, que implica el estudio por agrupación de carreras afines o de áreas similares.

Carreras inscriptas

La Aneaes, presidida por José Duarte Penayo, hijo del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos (ANR-HC), afirmó que dentro de la convocatoria 2025 lanzada por la entidad, cuentan con un “récord histórico” de participación de carreras y de instituciones de educación superior o universidades, que buscan ser acreditadas.

Este año, en el marco de la convocatoria para la evaluación de las carreras, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), emitió una medida por la cual todas las carreras deben estar acreditadas - de forma gradual-, desde el 2026.

Según informó la Aneaes, este año más de 300 carreras, programas y también instituciones se inscribieron para iniciar estos procesos de acreditaciones, lo que considera como un “récord histórico”.

Críticas

Nancy Barúa Mosqueda, funcionaria permanente del MEC, quien estuvo vinculada al caso del supuesto título falso del senador colorado cartista Hernán Rivas, fue “premiada” este año con un cargo directivo en la Aneaes, lo que generó críticas y reclamos de diversos sectores.

José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes, firmó el 23 de mayo de este año la Resolución N° 213/25, por la cual se designó a Nancy Barúa Mosqueda como directora administrativa de la Dirección General de Finanzas de esta entidad, comisionada desde el MEC.

Además, en junio de este año, trascendió que Duarte Penayo envió una carta en su calidad de presidente de la Aneaes, a los directivos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cuya sede central está en Costa Rica, solicitando el concurso de Ignacio González Bozzolasco, un amigo íntimo suyo como el nuevo director de la sucursal de la casa de estudios en Paraguay.