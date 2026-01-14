Educadores sanjuaninos rechazan la reforma de la caja fiscal

La presidenta de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS), Corina Falcón, manifestó que el gremio docente rechaza la reforma de la Caja Fiscal que se pretende aprobar. Además, anunció que este jueves socializarán la propuesta del Gobierno nacional con docentes activos y jubilados.

“El Gobierno presentó a finales de noviembre, a través del ministro de Hacienda, un proyecto de reforma de la Caja Fiscal que no dio tiempo suficiente para su análisis. Ya fue remitido a la Cámara de Diputados, donde existe una mayoría afín al Ejecutivo, por lo que corremos el riesgo de que se apruebe sin un debate profundo, aceptando a rajatabla todo lo expuesto por el ministro”, señaló Falcón.

La dirigente explicó que desde el sector docente exigen la reducción del aporte y que este se mantenga en el 16%, además de que la jubilación sea con 25 años de servicio. También reclaman que se establezca una escala sin condicionamiento por edad, y no como plantea el proyecto, que fija 62 años para la jubilación ordinaria y 57 años para la extraordinaria.

Asimismo, Falcón sostuvo que el Estado paraguayo debe cumplir con su compromiso de aporte a la Caja Fiscal. “Debería aportar al menos el 14%. Nosotros contribuimos con el 16%; lo justo sería un aporte equitativo entre el trabajador y el Estado, 16% y 16%, pero estamos solicitando como mínimo el 14%”, afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta de la AERS, Gregoria Cardozo, manifestó: “Instamos al Gobierno nacional a que, así como nosotros estamos buscando alternativas para llegar a un acuerdo, también ponga de su parte y que sobre la mesa se debatan y discutan de dónde se pueden obtener o recargar más fondos”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el Ministerio de Educación debe recuperar los rubros que actualmente están distribuidos en distintos ministerios e instituciones del Estado paraguayo.

“Si se recuperan esos rubros y se ordena la casa, probablemente se puedan lograr muchos recursos. Además, que cada estamento y cada ministerio busque sus propios recursos”, enfatizó.