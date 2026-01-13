Reforma de la caja fiscal y juicio a ministros de la Corte en la Comisión Permanente

Desde el sector docente expresaron su repudio a la reforma de la caja fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo e incluso desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) advirtieron que “se viene la noche”. Algunos gremios anunciaron hasta movilizaciones.

El principal punto que cuestionan es la edad mínima de 57 años para jubilarse, como también consideran “mísero” el 3% de aporte estatal que se plantea, ya que ellos esperan que al menos sea 14%.

Para Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, dar un rechazo no ayuda a solucionar el problema de la Caja Fiscal, que ya cuenta con un déficit de US$ 380 millones que aumentaría este año. Lamentó la actitud agresiva de los gremios, quienes amenazan con no iniciar las clases incluso, ya que considera que ahora se deben plantear propuestas y debatir sobre las mismas.

Le consultaron sobre las declaraciones de Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), quien advirtió en un año electoral que las decisiones que tomen las autoridades pueden afectarle en los resultados al sector oficialista, a lo que respondió que “es una mala reflexión”.

“Conmigo no va a correr eso, o sea, va a perder el tiempo haciendo ese tipo de amenazas si hace alguna persona o algún representante, porque hay que ser serio, esto se está jugando acá las jubilaciones de demasiada gente. También Fernández Valdovinos se mostró muy abierto a escuchar las propuestas de los sectores y ¿por qué no aprovechar este momento en vez de entrar a los arañazos antes de tiempo?”, cuestionó.

Negó que exista convocatoria alguna tanto para Senadores o Diputados para tratar la reforma de la Caja Fiscal y aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo y toda la que se presente serán tratadas dentro del tiempo que lo estipula el reglamento de la Comisión Permanente.

Crédito de la AFD para ganaderos

También se realizó una reunión entre representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), sectores financieros del Estado, ministros y el propio Santiago Peña, Presidente de la República, la semana pasada para analizar la situación de la carne en el país y buscar soluciones que abaraten el precio para el consumidor final, de la que salió una propuesta de financiamiento de la AFD, la cual será tratada hoy en una reunión en la Comisión Permanente.

Sorka celebró la misma, aunque aclaró que aumentar la producción no significa que se reduzca directamente el precio, pero destacó que es un factor importante que podría generar esta condición de la proteína roja paraguaya.

“Es espectacular. Nosotros tenemos un gran una crisis en la nación paraguaya con relación a la parte de producción. Perdimos gran parte en años anteriores los vientres en el hato ganadero. Al perder los vientres en el hato ganadero, nuestra producción se vio limitada. Hoy, la reunión específica justamente es por eso. Inclusive, estamos hablando de hacer un protocolo de facilidad de importación de vientres”, afirmó.

El protocolo incluirían créditos de la AFD para comprar vaquillas de reproducción, inclusive importarlas, aunque puntualizó que los mismos deben tener un periodo de gracia de al menos dos años para empezar a pagarlos.

Importación de vientres vacunos

“¿Cómo vos pagás tu crédito si todavía no produce ese animal? Por eso los 2 años de gracia que se habla, no es que sea necesario. Sin esos 2 años de gracia es imposible que ningún productor pueda pagar el desafío de aumentar su hato ganadero en el sistema”, señaló.

Criticó a los frigoríficos extranjeros, acusándolos de manipular los precios, ya que la carne en las granjas están entre G. 10.000 y G. 13.000 el kilo, por lo que estos aprovechan para pagar lo menos posible al productor y “reventarle” al consumidor final en las góndolas. Además, ve necesaria la intervención del Estado.

“Estamos pues en esa payasada siempre de que ‘ay, se va a inmiscuir el Estado’, pero puede categórico entrar. Tiene que entrar fuerte, no tiene que tener miedo. Hay que entrar fuerte. Porque siempre el capitalismo extremo y para más son personas que ni siquiera dejan su ganancia acá en Paraguay. Los frigoríficos del Paraguay, aplaudo, porque ellos invierten, se queda en Paraguay y los otros no”, concluyó.

Mafia de los pagarés y juicio político a ministros de la Corte

Las víctimas del esquema conocido como “mafia de los pagarés” exigen un juicio político a los ministros de la Corte, ya que nunca tomaron acciones pese a las graves denuncias que pesaban sobre jueces y funcionarios judiciales que formaban parte del esquema.

Para Soroka este es un tema del cual ya no pueden callarse, aunque destacó la promulgación de una ley importante que evitaría que se formen de nuevo este tipo de esquemas con la obligatoriedad de devolución de los pagarés y la anulación de los juicios ejecutorios, aunque advirtió que en caso de no cumplirse la ley, la misma sería letra muerta.

“Mañana ponemos en el primer orden del día para que los colegas resuelvan sí o no, que vengan los ministros de la Corte acá a decirnos cómo va a avanzar esa ley que fue promulgada o va a ser letra muerta. Porque ¿de qué sirvió hacer toda la ley si después va a hacer letras muertas otra vez?, tienen que venir acá, tiene que dar explicaciones. Ellos, igual que nosotros, que cualquier senador, vos, vos y todos nosotros le pagamos también su salario, así como nos exigen a nosotros”, sostuvo.