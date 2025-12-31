Ejecutivo presentó plan de reforma parcial de Caja Fiscal

Casi al cierre del año, el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, presentó oficialmente el proyecto de Ley “Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Reforma de la Caja Fiscal). El anuncio de esta reforma largamente postergada, lo realizó ayer el titular del MEF en conferencia de prensa desde Mburuvichá Róga y acotó que los cambios, una vez consensuada y aprobada la ley, serían graduales.

Si bien se establecen varios cambios (especialmente para los sectores deficitarios, no es una reforma total, ya que hay sectores que no están incluidos en las modificaciones propuestas.

Agujero de más de US$ 300 millones

Entre las justificaciones de dicha reforma, Fernández argumentó que actualmente el “agujero” es de más de 300 millones de dólares anual y dijo que el objetivo, con esos cambios planteados es reducir por lo menos “a la mitad” ese déficit de manera paulatina. Esta reforma afecta solamente a los trabajadores de las fuerzas públicas (policías y militares), docentes (magisterio y de universidades) y a los magistrados judiciales, que son los sectores que están con déficit.

El ministro agregó que se harán más “uniformes” los regímenes, puesto que existían varios con beneficios o edades “especiales”.

Aumentar aporte

De acuerdo con el borrador del proyecto de Ley que fue entregado al presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka para su estudio y consideración, se busca establecer un marco normativo general para fortalecer la sostenibilidad y equidad del sistema.

En ese sentido, el proyecto plantea en el artículo 4° una modificación en la tasa de aporte para los afiliados, desde 16% que pagan actualmente a un 19%, agregando un cargo de 3% al Estado en carácter de contribución patronal. Cabe mencionar que en la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) también se dispone un aporte estatal del 1,5%, pero que el Estado hasta ahora nunca ha honrado. La deuda histórica del Estado con la previsional a la fecha ya ronda los US$ 650 millones.

Equiparar edad mínima para jubilación extraordinaria

Otro cambio significativo, de aprobarse este plan será la equiparación de la edad mínima para la jubilación extraordinaria que para todos los sectores que incluye la reforma se establece en 57 años. Un cambio relevante para los docentes de magisterio y de universidades, como también para policías y militares que bajo el régimen vigente no requerían de una edad mínima para la jubilación, solo bastaba alcanzar el mínimo de aportes que variaba entre 10 y 25 años. De ahí que algunos docentes y policías ya se jubilaban con solo 40 y 45 años de edad. En el caso de los magistrados judiciales que requieren de 50 años como edad mínima se les aumentaría 7 años más y su haber sería calculado en base al promedio de los últimos 5 años y sobre el último salario activo, como está vigente en el régimen actual.

Cambio en cálculo del haber jubilatorio

El cambio propuesto en el cálculo del haber jubilatorio teniendo como base el promedio de salarios de los últimos 5 años, de ser aprobado también afectará al régimen de las fuerzas publicas tanto a policías y militares , cuyo haber se equipara con el salario de los activos. El proyecto contempla para todos los casos que la actualización de los haberes jubilatorios se hará de conformidad al aumento del salario mínimo

Sectores que no prevén cambios

De acuerdo con el proyecto de Ley de reforma de la Caja Fiscal, el sector de empleados públicos de la Administración Central no están incluidos en los cambios propuestos, que es justamente el único sector con superávit hasta el momento y al cual se busca equiparar las exigencias para la jubilación de los demás sectores.

En este grupo, se mantiene la edad la edad mínima para la jubilación en 62 años con aportes de 20 años.

Este rubro incluye también al personal de salud: doctores, odontólogos, bioquímicos, sicólogos que tienen un régimen un tanto distinto, edad mínima de 55 años para la jubilación extraordinaria y 60 años para la ordinaria, con 25 años de aportes. También se mantiene sin variación el régimen para los funcionarios con discapacidad.

Será un proceso participativo, afirman

Al recibir el proyecto de Ley de la reforma de la Caja Fiscal, el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso confirmó que será remitido primero a la Cámara de Diputados y adelantó un proceso participativo durante el receso legislativo. “Nos comprometimos a hacer el mayor debate posible, lo más transparente y público, ya que afecta a varios sectores: médicos, militares, docentes, Policía Nacional, entre otros”, declaró.

Recordó que la Caja Fiscal ha sido modificada en múltiples ocasiones y señaló que el eje principal será “salvaguardar la parte jubilatoria de la gente. Ningún aportante debe quedar sin su jubilación”.

¿Y la caja parlamentaria?

Consultado específicamente sobre si la reforma también afectará a la jubilación de los legisladores, que hoy ya se pueden jubilar con dos periodos, el ministro Carlos Fernández Valdovinos aclaró que el proyecto presentado se limita exclusivamente a la Caja Fiscal. Fernández admitió que el debate político podría derivar en una discusión paralela sobre el régimen jubilatorio de congresistas.

Según el ministro, cualquier análisis sobre la caja parlamentaria quedará en manos del Congreso durante el tratamiento del proyecto, pero insistió en mantener el foco sobre el problema prioritario: la sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal.

Con respecto a la caja del Instituto de Previsión Social, dijo que también debe ser tratado en un proyecto distinto. Acotó, sin embargo, que ya se están implementando ahí modificaciones, como el ajuste del cálculo hasta los 10 años.