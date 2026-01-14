El singular pedido de Quemil Yambay a su familia para el día de su muerte

Quemil Yambay, uno de los principales exponentes de la música y la cultura paraguaya, falleció este miércoles a los 87 años, tras sufrir complicaciones de salud.

El cantante y compositor dejó un pedido muy especial a su familia para el día de su muerte, el cual fue recordado públicamente por su hija.

El pedido de Quemil Yambay

El artista, reconocido por su singular carisma, expresó en vida cómo quería que fuera su velatorio y sepelio. El pedido fue revelado este jueves por su hija Hilda Yambay.

“Pidió que el día él que muera, y nos decía: ‘Bandapúpe, aníke penderasẽ’. Y así va a ser su velatorio y sepelio, bandapúpe, con música”, comentó a la 780 AM.

Ulises Yambay, hijo del músico, reveló además que su padre será cremado, cumpliendo así otros de los deseos que había expresado en vida. “Pidió no ir a un cementerio. ‘Animo’ákena’, nos decía”, contó.

Una trayectoria de 50 años

Yambay venía padeciendo varios problemas de salud, a consecuencia de múltiples accidentes cerebrovasculares (ACV), lo que deterioró progresivamente su estado en los últimos años.

En 2013, Yambay recibió el Premio Nacional de Música, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística. Junto a su grupo “Quemil Yambay y los Alfonsinos”, recorrió escenarios de todo el país durante más de 50 años, consolidándose como una de las figuras más queridas de la música popular paraguaya.

Los restos del músico son velados este miércoles en la ciudad de Fernando de la Mora, en un domicilio ubicado sobre la calle Guarania casi Ytororó (N.º 1.851), en el Rincón de los Músicos Santa Cecilia, a partir de las 08:30.