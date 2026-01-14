Secretaría de Cultura recuerda a Quemil Yambay como “figura central del folclore nacional”

En un mensaje publicado este miércoles en redes sociales, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) homenajeó al músico Quemil Yambay, figura icónica de la música folclórica de Paraguay, quien dejó de existir este miércoles luego de años batallando con varios problemas de salud.

El mensaje de la SNC recuerda a Yambay como “una figura central del folclore nacional y uno de los máximos referentes del Purahei Jahe’o”, un estilo de polca del que el músico fue pionero.

Destaca también su “talento como imitador, capaz de reproducir los sonidos de decenas de animales y aves, convirtió a sus presentaciones en una expresión artística singular, donde la música, el humor y la observación de la naturaleza se unían en una misma propuesta”.

“La Secretaría Nacional de Cultura expresa su respeto y gratitud por su legado artístico, que permanece vivo en la memoria colectiva y en la historia de nuestra música”, concluye el texto.

Emblema del la música folclórica paraguaya

En 1961, Quemil Yambay fundó la agrupación Los Alfonsinos, con la que se convirtió en el artista más representativo del “purahéi jahe’o”.

En 2007 fue reconocido como Tesoro Humano Vivo por la Unesco y en 2009 recibió la Orden Nacional del Mérito en grado de Gran Cruz.

También fue reconocido como reliquia viviente de la Cultura Nacional en 2017; Maestro del Arte del Centro Cultural de la República El Cabildo en 2009; y fue el ganador del primer Ñanduti de Oro en el Festival Nacional del Ñandutí en 1994.

Se retiró de los escenarios en 2017 y en la última década sufrió varios problemas de salud, principalmente a consecuencia de múltiples accidentes cerebrovasculares.

Su deceso fue confirmado en horas de la madrugada de hoy por sus familiares.

Yambay está siendo velado en la ciudad de Fernando de la Mora, en un domicilio sobre la calle Guarania, casi Ytororo (número 1.851), Rincón de los Músicos Santa Cecilia.