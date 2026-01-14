Parteras de los pueblos Maskoy buscan compartir sabiduría ancestral

El Proyecto Alanikamaha es una iniciativa que revaloriza los saberes ancestrales de las parteras indígenas de pueblos Maskoy del Chaco a través de sus historias orales y la medicina tradicional.

Este sábado 17 de enero se realizará el segundo encuentro en Lolaico, Presidente Hayes, donde se socializarán los materiales audiovisuales de registro realizados en los últimos años desde su organización de base, cuyos saberes en partería y medicina tradicional de las comunidades Angaité, Enxet Sur y Sanapaná.

Estos conocimientos fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay en 2023, mediante la Resolución N.º 224/2023 de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y ahora el proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Cultura y las Artes (Fondec) y Tape Ayvu.

Encuentro para los pueblos Maskoy

Al respecto, la proyectista e investigadora Celeste Escobar, precisó que el encuentro es netamente para las representantes de los pueblos Maskoy, aunque a un futuro se espera también la posibilidad de socializar los materiales que formarán parte de este encuentro. “Es un evento dedicado a los pueblos de la familia Maskoy; solamente a parteras de medicina tradicional. Se conformó un comité con voceras y representantes entre ellas”, comentó.

