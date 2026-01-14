Turistas paraguayos fueron los que más gastaron en Uruguay en 2025

Según datos oficiales del gobierno de Uruguay, su capital, Montevideo, tuvo 876.317 visitantes a lo largo del año pasado. Las otras localidades más visitadas en ese país fueron Punta del Este -748.504- y Colonia -469.297-.

Además de los datos de visitas en sí, los uruguayos también dieron a conocer la cantidad de visitantes por nacionalidad y con estos datos se evidencia que 65.892 paraguayos fueron a Uruguay durante el 2025.

Pese a ser una cifra menor a otros países, los connacionales tenían un gasto mayor por persona a diferencia de otros extranjeros, ya que el dato apunta a 1.163 dólares americanos con un gasto aproximado de 126 US$ diarios. En total, se estima que los paraguayos gastaron 76.654.335 US$ durante sus visitas.

También el número de estadías de los compatriotas fue de 9,2 días, por encima de brasileños, argentinos o chilenos, y solamente fueron superados por los europeos que tenían un promedio de 9,3 días.

Más datos sobre el turismo en Uruguay

Otra lista en que nuestro país es mencionado es en la cantidad de visitantes por país de residencia.

Las personas que fueron a Uruguay desde Paraguay fueron 80.370, con un promedio de 9,3 días de estadía, un gasto por persona de 1.085,1 US$ y 116,2 US$ por día.

En este dato, las personas que fueron a territorio uruguayo y que partieron desde el nuestro fueron las que más gastaron por persona, esto en comparación a Argentina, Brasil, Chile, Norteamérica, resto de América y Europa.

El gasto total fue de estas personas fue de 87.205.621 US$. La lista completa detalla -disponible abajo- la distribución de ingresos y porcentajes distribuidos en alojamiento, alimentación, compras, transporte, tours y aspectos referentes a la cultura.

