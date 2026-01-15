Aprehenden a sospechoso por hurto y amenaza a un adulto mayor en Villarrica

El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles en el barrio Santa Librada de Villarrica, donde la víctima, un hombre de 82 años, se encontraba sentado frente a su vivienda tomando mate.

Según el reporte policial, el presunto autor se acercó de manera sigilosa y tomó el teléfono celular que se hallaba sobre una mesa junto al hombre, sin que este se percatara inicialmente del hurto.

Posteriormente, y de manera inesperada, el sospechoso regresó hasta donde se encontraba la víctima y la habría amenazado con un arma blanca, presionándola contra su cuello y sujetándola antes de huir del lugar.

El caso fue denunciado a la Policía Nacional, que inició tareas investigativas con apoyo del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Guairá.

Mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado y datos aportados por la víctima y un testigo, los agentes lograron identificar al presunto autor del hecho. La aprehensión se concretó alrededor de las 12:30 en la vía pública del barrio Santa Lucía.

El detenido fue identificado como Rodrigo Ismael Aguilar Cabral, de 25 años, quien cuenta con antecedentes por hechos de robo y robo agravado.

Durante el procedimiento, los intervinientes recuperaron un teléfono celular Samsung, presumiblemente propiedad de la víctima. Asimismo, fue incautada una motocicleta Star NT que habría sido utilizada para la comisión del hecho.

También se procedió a la incautación de un arma punzante de fabricación casera, que presuntamente fue empleada durante la amenaza al adulto mayor.

Tras su aprehensión, el joven fue trasladado al Hospital Regional de Villarrica para una inspección médica de rutina. Posteriormente, fue remitido a la Comisaría 5 del barrio Ybaroty, donde quedó a disposición del Ministerio Público.