Bomberos rescatan un aguara’i lesionado en Ypané

Bomberos voluntarios que respondían a una llamada ciudadana rescataron anoche en la ciudad de Ypané (departamento Central) a un ejemplar de aguara’i (zorro cangrejero) que había sufrido una importante lesión y no podía moverse normalmente.

En conversación con ABC Color, el doctor Carlos Segovia, veterinario a cuya clínica fue trasladado el animal, comentó que se trata de una hembra que sufrió un traumatismo fuerte en la zona de la cadera.

El animal no tiene heridas externas y ya recibió los primeros auxilios, indicó el doctor Segovia, quien añadió que en el trascurso del día será enviado al zoológico de Asunción, donde especialistas podrán realizarle estudios y, en caso de ser necesario, someterlo a cirugía.

Animales nocturnos y tímidos

El veterinario explicó que, normalmente, los aguara’i son animales muy tímidos y temerosos de los seres humanos. Son principalmente nocturnos y se alimentan mayormente de ratones y serpientes.

Indicó que no es recomendable que las personas se acerquen a un ejemplar de aguara’i, ya que son animales silvestres que pueden contagiar alguna enfermedad por medio de sus mordidas.