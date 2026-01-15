Nacionales
15 de enero de 2026 - 05:54

Bomberos rescatan un aguara’i lesionado en Ypané

Una hembra de aguara’i que sufrió un golpe que le impide moverse con normalidad fue rescatada anoche por bomberos y trasladada a una veterinaria para primeros auxilios. Será trasladada al zoológico de Asunción para cuidados especiales.

Por ABC Color

Bomberos voluntarios que respondían a una llamada ciudadana rescataron anoche en la ciudad de Ypané (departamento Central) a un ejemplar de aguara’i (zorro cangrejero) que había sufrido una importante lesión y no podía moverse normalmente.

En conversación con ABC Color, el doctor Carlos Segovia, veterinario a cuya clínica fue trasladado el animal, comentó que se trata de una hembra que sufrió un traumatismo fuerte en la zona de la cadera.

El animal no tiene heridas externas y ya recibió los primeros auxilios, indicó el doctor Segovia, quien añadió que en el trascurso del día será enviado al zoológico de Asunción, donde especialistas podrán realizarle estudios y, en caso de ser necesario, someterlo a cirugía.

Animales nocturnos y tímidos

zorro aguara'i rescate Ypané

El veterinario explicó que, normalmente, los aguara’i son animales muy tímidos y temerosos de los seres humanos. Son principalmente nocturnos y se alimentan mayormente de ratones y serpientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Rescatan a ejemplar de aguara’í en Itauguá

Indicó que no es recomendable que las personas se acerquen a un ejemplar de aguara’i, ya que son animales silvestres que pueden contagiar alguna enfermedad por medio de sus mordidas.