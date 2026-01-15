Diversión y aprendizaje en la colonia de vacaciones del cuartel del bomberos K3

Desde este jueves se pone en marcha la tradicional colonia de vacaciones en el cuartel de bomberos K3 en Sajonia. La misma tendrá una duración de tres días y cierra con un juramento simbólico de los chicos, como nuevos bomberos voluntarios.
Esta aventura arranca a partir de las 14:00 y se extiende hasta las 17:00 en el local ubicado detrás del parque Carlos Antonio López.
El costo de la inversión es 150.000 guaraníes por niño, que incluye una remera exclusiva de la colonia y certificado. A partir de dos o más, el costo será 135.000 guaraníes y el rango de edad es de 4 a 17 años. Los cupos son limitados.
Durante estos tres días, se ofrecerán aventuras, mucha diversión y una experiencia inolvidable para los chicos, ya que la mayoría de las actividades están enfocadas en jugar previniendo.
Las actividades serán simulacros emocionantes que harán sentir a los participantes como verdaderos bomberos. Aprenderán sobre primeros auxilios, prevención de incendios, charlas imperdibles para padres, con consejos prácticos y útiles para la prevención en el hogar, trabajo o vida social.
Para mayor información, está disponible el número (0985) 317-747.
El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para poder mantener el alto costo operativo de la compañía.