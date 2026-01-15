Familias intentaron invadir un predio del SNPP en pleno barrio Carmelitas

Marta Cárdenas, asesora jurídica del SNPP, relató que presentaron una denuncia formal ante la Comisaría 10° y la Fiscalía Zonal por la invasión de un predio de la institución ubicado en pleno barrio Carmelitas de Asunción.

Se trata de un terreno de 17.000 metros cuadrados y cuyo valor rondaría los 15 millones de dólares. El predio está ubicado sobre la calle Nuestra Señora del Carmen, en zona del Banco Central del Paraguay.

Resaltó que el SNPP le compró el predio al Instituto de Previsión Social. “Es un terreno del SNPP, no es de dominio público. Estamos en pleno trámite de escrituración”, declaró en 1020 AM.

Según señalaron, fueron aproximadamente 15 las familias que se ubicaron en el lugar de manera irregular. “Es triste que estas personas vengan a ingresar. De noche están queriendo ingresar”, señaló.

En ese contexto, agentes policiales anoche acudieron al predio para pedir que se retiren del predio privado.

“Los compañeros identificaron que siempre tiran su basura, ahora instalan sus casetitas. Estamos aguardando que esta situación no escale, que desistan de sus pretensiones”, señaló.

Ya identificaron a varios de los presuntos invasores

Agregó que anoche los intervinientes se encontraron con toda una familia entera invadiendo el predio.

“No queremos que esta situación escale; ya hicimos todo lo que se puede, dentro de la ley. Tenemos identificadas a cinco personas y no queremos realizar una denuncia penal, por eso estamos pidiendo pacíficamente que retrocedan (sic)”, manifestó.

Además, indicó que con frecuencia tienen problemas con vecinos de la zona, que rompen el tejido e ingresan al predio para tirar bolsas de basuras o jugar fútbol.

“La denuncia fue hecha ante la Comisaría Zonal 8 y estamos aguardando su apoyo”, resaltó,