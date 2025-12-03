Imputan a líderes por “apología” a la invasión de tierras administradas por Senabico

En una conferencia de prensa, rodeado de toda la cúpula policial, Enrique Riera informó que activaron todo un protocolo ante la “alerta” de los gremios rurales sobre una posible invasión de un predio administrado por la Senabico.

El ministro del Interior informó que tras un trabajo investigativo conjunto y la recopilación de evidencias, la Fiscalía formuló imputación para los siguientes líderes campesinos:

Rodolfo Salazar López Elvio Benítez Gamarra Ernesto Benítez Gamarra Sixto Cabrera Cohene Juvencio Antonio Cabrera Cohene Celso Rubén Palacios Arce Silvia Leticia Velázquez Martínez

Señaló que son conocidos líderes campesinos y que en muchos casos protagonizaron “roces” con la Policía.

Destacó que tres de ellos fueron detenidos por la Policía, cuatro aún no se presentaron. “La Fiscalía consideró que había méritos para procesarlos y hoy están con prisión domiciliaria”, manifestó.

Los líderes imputados por la fiscala Laura Romero, de Santa Rosa del Aguaray.

Se organizaron para invadir este viernes, afirma la Policía

Destacó que la imputación fue formulada por “apología al delito”, puesto que instaron por varios medios a la invasión de inmuebles que son administrados por la Senabico y no son sujetos a la reforma agraria.

Se trata de la estancia Lucipar. “Los inmuebles incautados por Senabico son del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas y conforme a la ley, sola y exclusivamente pueden ser dedicados a la financiación para la recuperación de los adictos. No son objetos de la reforma agraria”, precisó.

Riera aseguró que llevaron a cabo reuniones para intentar persuadir a las organizaciones campesinas. En la conferencia mostró también un video de los líderes campesinos organizando a grupos con un pizarrón, para ilustrar cómo se hará la invasión fijada para el próximo viernes 5 de diciembre.

Riera involucró hasta a parlamentarios

En otro momento, indicó que algunos de los líderes tendrían intenciones de apostar a la política. Aseguró que es evidente que están siendo “financiados” y que la Fiscalía determinará esa línea durante su investigación.

Así también, Riera mencionó a los parlamentarios opositores Ever Villalba y Yolanda Paredes y dijo que están pidiendo informes y hablando sobre la utilización de predios del crimen organizado para el sector campesino.

Llamativo seguimiento

Como evidencias, Riera mostró fotografías que datan incluso desde el 2018, de varios de los líderes “sintierra”. Por ejemplo, una de ellas es de Ernesto Benítez con Nicolás Maduro.

También mostró que el seguimiento se remontó a videos y fotos desde años atrás, con el objetivo de justificar la imputación por apología al delito.

¿Qué predio quieren ocupar?

Días atrás, referentes de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte, integrada por familias de diferentes localidades de San Pedro, anunciaron que los preparativos para la ocupación de la estancia Lucipar.

Ese inmueble fue incautado del presunto narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, y actualmente es administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).