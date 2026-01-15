Joven logra suprimir el apellido de su padre por haberlo abandonado

El abogado Rodrigo Rafael Ayala González, defensor público en lo Civil, Laboral y Civil ante la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Hernandarias, intervino en representación legal de un joven mayor de edad a fin de que la justicia ordene la supresión de su apellido paterno.

La motivación del joven fue por el abandono que sufrió por parte de su progenitor desde que tuvo un año de vida.

Ahora y mediante una resolución judicial, el joven pasará a portar únicamente el apellido de su madre en todos sus documentos personales.

Sobre el caso, en el escrito de demanda detalla que el joven nació el 27 de febrero de 2007, conforme consta en el Certificado del Acta de Nacimiento, y que fue inscripto y reconocido ante el Registro del Estado Civil por ambos progenitores, pero ante el abandono, prefirió utilizar solamente su apellido materno.

Identidad personal

Por el caso, el abogado argumentó que la petición de supresión del apellido paterno forma parte del derecho al nombre y apellido, como expresión de la identidad personal y de la protección de la imagen, conforme lo establece el artículo 25 de la Constitución Nacional, relativo a la expresión de la personalidad, la creatividad y la formación de la identidad.

También precisó que, si bien el derecho al nombre es actualmente concebido como un derecho autónomo, mantiene una estrecha vinculación con el derecho a la identidad, ya que “acompaña el proceso de construcción de la identidad en el ámbito social y permite la identificación personal del individuo”.

Con la acción judicial, el defensor público presentó como pruebas de la ausencia del progenitor tomas fotográficas, comprobantes de pago de la escolaridad del accionante solventados exclusivamente por la madre, así como certificados de antecedentes penales y policiales.

Actualmente, el demandante se encuentra cursando una carrera universitaria y un juzgado resolvió a favor del demandante.

