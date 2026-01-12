Academil: jueza rechaza nulidad de proceso abierto por agresión a cadete

La jueza penal de Garantías de Capiatá Norma Salomón descartó anular y archivar el proceso abierto por la agresión sufrida por el cadete de la Academia Militar Mcal. Francisco Solano López (Academil) Dionisio Ramírez Peña, en febrero de 2022.

A través del auto interlocutorio N° 16 del 6 de enero pasado, la magistrada rechazó el incidente de nulidad absoluta del acta de imputación y excepción de falta de acción planteado por el abogado Óscar Germán Rodríguez, en representación de Marcos Mateo Gómez González.

Lea más: Defensoría del Pueblo corroboró castigos físicos crueles a dos cadetes

Gómez González fue imputado por supuesta lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas por la fiscala Sonia Sanguinés, de la Unidad Especializada en Derechos Humanos.

Madre presentó denuncia ante la Defensoría del Pueblo

El caso del cadete Ramírez salió a luz a partir de una denuncia presentada por su madre Palmira Peña ante la Defensoría del Pueblo, el 3 de marzo de 2022,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La víctima –quien fue internada– tenía la mano infectada por herida de objeto contundente (yatagán herrumbrado), y que le habrían intentado pegar la herida con “La gotita” y le quemaron con vela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por este motivo, el cadete habría desarrollado fiebre alta y la infección había subido por el brazo, según las constancias presentadas.

Marcos Gómez, entonces cadete del cuarto curso, fue sindicado como responsable de la agresión sufrida por el cadete por testigos de lo ocurrido.

El defensor cuestionó la investigación fiscal y el hecho de que la agente formulara imputación luego de más de un año de haberse iniciado la investigación.

Lea más: Academil: cadete internado en terapia intensiva tras brutal golpiza

Asimismo, alegó que Gómez “ya pasó un proceso traumático de degradación y posterior juzgamiento en la Suprema Corte de Justicia Militar”.

“(...) si bien el hecho punible investigado se le atribuye a un cadete de la Academia Militar Mcal. Francisco Solano López, no es menos cierto que por el lugar de la comisión del mismo y la materia corresponde a la circunscripción judicial donde este Juzgado ejerce sus funciones (Juzgado Penal de Garantías N° 1 de la ciudad de Capiatá, Itauguá y Ypacaraí), conforme a las normativas de los Arts. 33, 36 y 37 del Código Procesal Penal”, afirmó la jueza Salomón, tras destacar que el hecho investigado es de acción penal pública.

Degradación y proceso penal

La fiscala Sonia Sanguinés imputó al subrigadier Marcos Mateo González por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, que está previsto en el artículo 307 del Código Penal. Este dice textualmente lo siguiente:

“1º El funcionario que, en servicio o con relación a él, realizara o mandara realizar un maltrato corporal o una lesión, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. En casos leves, se aplicará pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. 2º En caso de una lesión grave conforme el artículo 112, el autor será castigado con pena privativa de libertad de dos a quince años”.

Por otro lado, destacó que a la Justicia Militar le compete investigar delitos y faltas de carácter militar, que no guardan relación alguna con los investigados en la justicia ordinaria.

Lea más: Cadete fue arrestado por agresión a un aspirante

El abogado Óscar Germán Rodríguez reveló que su defendido Marcos Mateo Gómez González afrontó dos procesos ante la justicia castrense, como consecuencia de la denuncia por la agresión sufrida por el cadete Dionisio Ramírez Peña.

Como consecuencias de estas actuaciones, el 11 de marzo de 2022, a través de la Orden Especial N° 28, la Academia Militar Mcal. Francisco Solano López sancionó a Gómez por abuso de autoridad. La resolución correspondiente resolvió lo siguiente: “1°) Aplicar la pena de degradación, modificación en la clasificación dentro de su curso y franco sin salida hasta nueva orden al SB NC Marcos Mateo Gómez González, por la falta grave cometida de conformidad al R - 121 Reglamento Interno de la Academil L - Anexo “B Faltas graves“,... 7) Abuso de Autoridad”.

La segunda causa abierta ante la justicia militar fue por supuesto hecho de lesión y faltas contra la disciplina militar. En este proceso, el 22 de julio de 2022 se dictó el auto interlocutorio (AI) N° 23, a través del cual se resolvió “sobreseer libremente” al cadete Gómez.

Víctima casi pierde la mano por golpe con un yatagán

Los padres de la víctima, Palmira Peña y Rubén Medina, y los abogados Cinthia Espínola, Noelia Quintana y Ariel Ruiz Diaz, en una visita a nuestra redacción (2023).

La imputación refiere que el cadete Dionisio Alejandro Ramón Ramírez, entonces cadete del segundo año, fue herido con un yatagán (arma blanca). La agresión se produjo en la madrugada del 17 de febrero de 2022, aproximadamente a la 01:00, en el baño de la Academil.

“La herida se dio a causa de que el cadete de cuarto año Marcos Mateo Gómez González ordenó evaluar a los 15 cadetes de 2do año que estaban presentes y le propinó tres golpes a cada uno con un objeto contundente, identificado como yatagán, lo que provocó la herida en la mano derecha de Dionisio Alejandro Ramón Ramírez”.

Lea más: Piden apartar a fiscalas de casos de presuntas torturas, por supuesto parcialismo

“A partir de ahí él tuvo varias intervenciones quirúrgicas, tuvimos muchos gastos médicos, él casi pierde la mano derecha a raíz de esta infección que tuvo y fue producto del corte que le hizo este cadete del 4to año Marcos Gómez”, relató Palmira Peña, madre de la víctima en su declaración ante la Fiscalía.

“..los superiores una noche les reunieron a todos los de segundo curso y nos llevaron al baño para golpearnos”, relató el testigo Roberto Moreno.

Esta versión fue confirmada por otro cadete, Víctor Benítez, también del segundo año.