Ministra de la Mujer plantea trabajar la “masculinidad positiva” para prevenir feminicidios

Tras la ola de feminicidios que azota al país en este 2026 y que ya alcanza los seis casos, la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, afirmó que existe la necesidad de fortalecer la prevención desde la educación escolar y la construcción de nuevos tipos de masculinidad.

Según indicó, con esto se busca a fin de romper el “machismo cultural”, al que señaló como una de las posibles causas de la violencia extrema contra las mujeres.

Indicó, además, que la prevención de la violencia debe formar parte de la malla curricular desarrollada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en colegios y escuelas del país.

Antecedentes del programa “Noviazgo sin Violencia”

El año pasado, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre (25N), Pomata había mencionado que su ministerio trabajaba para fortalecer el programa “Noviazgo sin Violencia”, implementado en colegios públicos y privados.

En aquella ocasión, había agregado que el programa sería ampliado con apoyo del MEC y adelantó que se pretendía solicitar la inclusión, en la educación escolar básica, de contenidos vinculados al respeto, la afectividad, el control emocional y las masculinidades positivas.

Convenio con la Unión Europea

En conversación con ABC Cardinal, la ministra explicó que existe un convenio con la Unión Europea (UE) que involucra a varias instituciones del Estado en acciones de prevención de la violencia.

“Tenemos un acuerdo y un convenio firmado para trabajar en prevención contra la violencia. Ahí estamos viendo cuáles serían las estrategias más efectivas para lograr la prevención. Es una cuestión semántica la que quisimos expresar, de que queremos trabajar en que el machismo se traduzca en una conducta que genere una igualdad entre hombres y mujeres y que, con eso, no tengamos situaciones que lamentar, a futuro”, dijo.

En ese contexto, aclaró que el acuerdo no implica su aplicación directa en las escuelas, sino que se busca actualizar el programa “Noviazgo sin Violencia” e, incluso, modificar su nombre para lograr un mayor impacto entre adolescentes.

“Eso no va para las escuelas. Tenemos un programa que se llama ‘Noviazgo sin violencia’ que se imparte desde hace años. Vamos a actualizar el programa, desde lo que es el nombre. Queremos que construyan relaciones positivas”, expresó.

Rechazo a “bajadas de línea” externas

La ministra enfatizó que desde su gestión no se permitirá ninguna imposición conceptual por parte de la Unión Europea en el marco del convenio vigente.

“Somos los dueños en términos del convenio con la Unión Europea. No vamos a permitir ninguna bajada de línea. Queremos generar el contenido que esté de acuerdo a nuestra línea constitucional, a nuestra nacional, en relación a lo que permitimos enseñar en capacitación. No es una bajada directa que nos van a hacer”, indicó.

Señaló que el proyecto con la UE se encuentra aún en etapa de elaboración y que ella misma evalúa cada “producto” impulsado en el marco del acuerdo.

Selección de consultores

Pomata reveló además que ella selecciona a los consultores que trabajarán en el programa de prevención de la violencia y que solicitó la desvinculación de uno de los profesionales que venía operando en el convenio.

“No soy una aliada del globalismo para introducir cuestiones que no condigan, primero, con mi formación (médico), con mi profesión y con nuestra Constitución Nacional y nuestra línea nacional de gobierno. Ya dijimos a quien está a cargo del Gobierno, que es la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), que yo voy a elegir a los consultores y que, al que habían puesto, no me agrada”, expresó.

Educación en valores y aclaración sobre el término

La ministra sostuvo que la ola de feminicidios refleja fallas en la transmisión de valores desde el entorno familiar.

Indicó que los padres no estarían logrando inculcar a sus hijos una educación basada en el respeto, lo que hace que muchos jóvenes “naturalicen o no identifiquen algunas conductas machistas o faltas que están en su accionar personal”.

¿Qué se entiende por “masculinidad positiva”?

Pomata explicó que el concepto de masculinidades positivas, utilizado por organismos internacionales en la prevención de la violencia contra la mujer, hace referencia a relaciones basadas en el respeto.

“Quiere decir relaciones positivas. Creemos que la prevención podría romper ciertos rasgos culturales como el machismo e identificar nuevas formas de violencia dentro de las nuevas tecnologías, que son redes sociales y tecnología digital”, afirmó.

Con relación al concepto de “nuevas masculinidades”, señaló que pudo tratarse de un “mal sinónimo” empleado desde su cartera y reiteró que la denominación que se utilizará será “masculinidad positiva”.