Santiago se prepara para la 46ª Fiesta de la Tradición Misionera

El integrante del Club de Leones de Santiago, David Bolla, señaló que actualmente se encuentran ultimando los detalles organizativos para la realización de la edición 46 de la principal fiesta de campo en el departamento de Misiones.

Las actividades se desarrollarán en el ruedo central del Club de Leones, ubicado a pocos metros de la Ruta PY20, espacio que concentrará las competencias y presentaciones previstas en la programación oficial.

Las actividades se pondrán en marcha el jueves 29 de enero con la segunda edición del enduro, un recorrido y prueba de resistencia de 50 kilómetros a caballo. En la misma jornada también está previsto un remate de animales equinos y vacunos, actividad que convoca a productores y criadores de la zona.

Además, en esta edición se implementará una nueva competencia de campo que contará con una importante premiación económica. Los organizadores destacaron que esta propuesta busca fortalecer la participación de jinetes y competidores, así como consolidar la Fiesta de la Tradición Misionera como uno de los encuentros rurales más importantes del sur del país.

El viernes 30, en el ruedo central, se pondrán en marcha las primeras pruebas denominadas “aparte campero”, con la participación de la Asociación de Caballos Criollos. Esta competencia permitirá a los participantes sumar puntos para el certamen nacional que se disputará en julio del 2026 en Mariano Roque Alonso.

a jornada culminará con un festival artístico, con la presencia de artistas nacionales e internacionales.

El sábado 31 se realizará el tradicional desfile de carrozas y caballerías, con la participación de agrupaciones de jinetes provenientes de Misiones, Itapuá, Chaco, Santa Rita, San Pedro, entre otros puntos del país. En tanto, el domingo 1 de febrero, desde horas de la mañana, el público podrá apreciar la destreza del hombre de campo en la doma de potros y toros.

Para las cuatro noches están previstos coloridos festivales artísticos. Se anuncia la presencia de reconocidos artistas como Sele Vera y Los Pampas, Hernán Arias, Dalmiro Cuéllar, Mily Brítez, La Huella Chaqueña, Banda Santa Fe, Los Aranditas, Luis Mosqueda y su Grupo Komando, además de otros números que serán confirmados en los próximos días.

Entradas

Las entradas actualmente se comercializan en las ventanillas del Club de Leones de Santiago, con un costo de 150.000 guaraníes para las cuatro jornadas.

Desde la próxima semana estarán disponibles las entradas anticipadas en distintos distritos del departamento de Misiones, cuyos puntos de venta serán confirmados próximamente.

Los precios de las entradas anticipadas oscilarán entre 30.000 y 50.000 guaraníes, según informaron los organizadores.