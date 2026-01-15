Nacionales
15 de enero de 2026 - 06:58

Sin autorización, derrumban una casona histórica en Asunción

Los restos que quedaron de una casona histórica que fue derrumbada sin autorización en Asunción, en Azara esquina Antequera.
Un historiador denunció la sospechosa demolición de una casona histórica en el centro de Asunción, en horas de la noche. El intendente Luis Bello confirmó poco después que la comuna no autorizó ese derribo y anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía. “Los responsables deberán responder ante las autoridades competentes y hacerse cargo de las sanciones que correspondan”, afirmó.

Por ABC Color

A través de la red social X, ciudadanos reportaron la llamativa demolición de una casona antigua en plena madrugada de ayer en Azara y Antequera, pleno centro de Asunción. El historiador Juan Talavera García denunció que el edificio demolido estaba catalogado como bien patrimonial, es decir era un edificio histórico que debía preservarse.

Horas después, el intendente de Asunción Luis Bello calificó en la misma red social que “lo ocurrido es una barbarie”.

Una casona histórica fue derrumbada sin autorización en Asunción, en Azara esquina Antequera.
“Apenas tomé conocimiento de la demolición de una casona histórica, dispuse la intervención inmediata y posterior denuncia ante la fiscalía. No vamos a tolerar ningún hecho de impunidad”, manifestó.

Agregó que la Municipalidad de Asunción no autorizó esa demolición, pero aun así, los propietarios avanzaron con “un atropello que causó un daño irreparable al patrimonio de todos los asuncenos”.

El jefe comunal concluyó que los responsables deberán responder ante las autoridades competentes y hacerse cargo de las sanciones que correspondan.

Expediente de la casona histórica que fue derrumbada sin autorización en Asunción, en Azara esquina Antequera.
