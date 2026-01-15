Sin autorización, derrumban una casona histórica en Asunción

A través de la red social X, ciudadanos reportaron la llamativa demolición de una casona antigua en plena madrugada de ayer en Azara y Antequera, pleno centro de Asunción. El historiador Juan Talavera García denunció que el edificio demolido estaba catalogado como bien patrimonial, es decir era un edificio histórico que debía preservarse.

Horas después, el intendente de Asunción Luis Bello calificó en la misma red social que “lo ocurrido es una barbarie”.

“Apenas tomé conocimiento de la demolición de una casona histórica, dispuse la intervención inmediata y posterior denuncia ante la fiscalía. No vamos a tolerar ningún hecho de impunidad”, manifestó.

Agregó que la Municipalidad de Asunción no autorizó esa demolición, pero aun así, los propietarios avanzaron con “un atropello que causó un daño irreparable al patrimonio de todos los asuncenos”.

El jefe comunal concluyó que los responsables deberán responder ante las autoridades competentes y hacerse cargo de las sanciones que correspondan.

