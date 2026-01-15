Veto a discotecas: sesión extraordinaria de Junta Municipal de San Bernardino será este viernes

El concejal Arnaldo Vera (PLRA) informó que la convocatoria fue acordada por unanimidad por los miembros de la Comisión Permanente de la Junta Municipal tras el ingreso de dos notas formales durante la semana: una presentada por vecinos de zonas afectadas por ruidos molestos y otra por empresarios del rubro nocturno, quienes solicitaron que el tema sea tratado de manera urgente.

El conflicto gira en torno al funcionamiento de discotecas y bares, que ha generado reiteradas denuncias vecinales por ruido y alteración del orden, mientras que los empresarios reclaman reglas claras y seguridad jurídica para continuar operando durante la temporada veraniega.

Hasta la fecha, el intendente Emigdio Ruiz Díaz no ha mantenido reuniones con los empresarios del sector nocturno, lo que dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita destrabar el conflicto.

La sesión extraordinaria tendrá como único punto del orden del día el tratamiento del dictamen que se manifiesta en contra del veto parcial del Ejecutivo Municipal, una decisión que mantiene enfrentadas a autoridades locales, vecinos y comerciantes.

Veto y preocupación económica

El pasado 27 de diciembre se dio a conocer el veto parcial del intendente, que busca regular la actividad nocturna en la ciudad y que volvió a generar incertidumbre en San Bernardino, en el inicio de la temporada de verano.

El objetivo de la convocatoria es analizar el alcance de la medida y buscar una salida consensuada que evite un impacto negativo en la economía local.

En ese contexto, la Cámara de Comercio de San Bernardino viene expresando su preocupación por lo que considera una postura arbitraria de las autoridades municipales, que estaría perjudicando a todos los sectores económicos de la ciudad veraniega.

Intentamos comunicarnos con el intendente Emigdio Ruiz Díaz, pero no respondió a las llamadas.

Ediles que estuvieron ausentes en la sesión pasada

El pasado 30 de diciembre la sesión no se llevó a cabo por falta de quorum, debido a la ausencia de siete concejales alineados al Ejecutivo municipal, lo que impidió el debate de un dictamen clave sobre el futuro cultural, turístico y económico del principal espacio público de la ciudad.

Los concejales que no se presentaron a la última sesión ordinaria fueron Jazmín Sosa (ANR), Óscar Valdez (ANR), Derlis Gómez (ANR), Tito Amarilla (PLRA), Álvaro Arias (ANR), Gladys Alonso (PLRA) y Eduardo Pattender (ANR).

En 2023, la Municipalidad de San Bernardino pactó que los locales nocturnos funcionarían por dos años más en el predio del anfiteatro José Asunción Flores, antes de ser trasladados a una zona mixta en la compañía Pirayu’i. La Ordenanza Municipal Nº 55/2025, actualmente vigente, habilita su funcionamiento hasta las 05:00 durante esta temporada.

El único requisito pendiente fue la firma de contratos con las empresas, trámite que según los afectados el intendente se niega a concretar, obstaculizando así el inicio formal de las actividades.

Antecedente normativo

La nota N° 850/2025 de la Junta Municipal, del 27 de marzo de 2025, firmada por el presidente Óscar René Valdez (ANR) y el secretario Juan Carlos Benítez, remitió a la Intendencia la Ordenanza N° 55/2025, con sello de Mesa de Entrada en la misma fecha.

La normativa extiende por un año más los efectos del artículo 9° de la Ordenanza N° 36/2023, conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 22/2025, habilitando el funcionamiento de locales nocturnos en el anfiteatro hasta febrero de 2026.

La nota agrega que se adjuntaron dos copias de la ordenanza para su promulgación y publicación correspondiente, conforme a los artículos 41 y 44 de la Ley Orgánica Municipal.

