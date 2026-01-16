Indi deambula por oficinas del centro, ante falta de local en Asunción

Uno de los primeros compromisos cuando Hugo Samaniego asumió como presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en octubre del año pasado, fue reabrir una sede en Asunción, luego de que su antecesor aprobara en julio del 2025, el cierre de las oficinas que ocupaban en la Intendencia Militar, sobre la avenida Artigas.

Organizaciones indígenas mantienen su exigencia, de que la institución cuente con un local en la capital, para poder articular reclamos, entregar proyectos y canalizar necesidades de atención en salud y educación.

Lea más: Indígenas evalúan al Gobierno: “Ndaipóri mba’eve”

Desde la Articulación Nacional Indígena para una Vida Digna (Anivid), habían advertido incluso con retomar las masivas protestas del 2025 si es que el Estado no cumple con este pedido.

Es que en tres meses de gestión, desde que Samaniego asumió, el Indi sigue sin definir dónde establecerse en Asunción. Mientras, el propio presidente Samaniego y los funcionarios de la entidad deambulan por oficinas de otras instituciones estatales para trabajar en la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Despacho improvisado

Desde inicios del año, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, suele recibir a líderes indígenas de todo el país en un espacio del Museo de las Memorias, edificio conocido antes como “La Técnica”, que funcionó como un centro y una escuela de torturas contra presos políticos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Indi inicia el 2026 sin sede en Asunción

“Audiencias y reuniones del Presidente del INDI continúan de manera ininterrumpida. En la fecha, el titular de la institución volvió a recibir a líderes y representantes de comunidades indígenas de ambas regiones del país, Oriental y Occidental”, dice una publicación de la entidad de este jueves, en sus redes sociales.

En las imágenes, se observa a Hugo Samaniego en reuniones con líderes de comunidades, en el espacio del Museo de las Memorias, ubicado en Chile entre Manduvirá y República de Colombia.

Además, sus funcionarios también siguen recibiendo a indígenas en los pasillos del hall central del edificio Ramón Indalecio Cardozo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el microcentro capitalino.

Alternativas

Una de las opciones que maneja el Indi es volver a la antigua sede en la calle Don Bosco, pero los vecinos de la zona protestan contra esta intención, principalmente por razones de seguridad, según indican.

Lea más: Oficinas del Gobierno: mudanzas al Puerto de Asunción comenzarían en marzo, según MOPC

Luego, barajan opciones de trasladarse definitivamente a edificios del MEC o del Ministerio del Interior, una vez que estas dependencias se trasladen a los nuevos edificios del Gobierno en la zona del Puerto.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, indicó que el “100 por ciento de los contratos para poner en operación este gran complejo de oficinas” está en marcha y añadió que se espera que las oficinas estén listas a finales de febrero o a principios de marzo.

Le consultamos al titular del Indi, Hugo Samaniego, si es que ante esta noticia brindada por Obras Públicas, podrían mudarse en esas fechas a una nueva sede, pero no respondió a nuestras preguntas.