Indi inicia el 2026 sin sede en Asunción

El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), cerró el 2025 sin reabrir su sede en Asunción, pese a la promesa realizada a los indígenas por el nuevo presidente de esta entidad, Hugo Samaniego.

Samaniego asumió en el Indi a principios de octubre, luego de la renuncia de su antecesor, el militar Juan Ramón Benegas, quien dimitió justamente después de protestas y cortes de rutas de movimientos indígenas en distintos puntos del país, quienes reclamaban, entre otras cosas, la reapertura de la institución en la capital.

La entidad cerró sus puertas en Asunción a mediados de julio, de manera inconsulta con las comunidades, según denunciaron los indígenas. Hasta entonces, se encontraba ubicada en la sede de la Superintendencia del Ejército, sobre la avenida Artigas.

En dos meses de gestión, la administración actual aún no logra definir dónde se ubicará en la capital. Un planteamiento era volver a la antigua sede en la calle Don Bosco, pero los vecinos de la zona protestan contra esta intención, alegando principalmente problemas de seguridad.

Alternativas en la capital

Las últimas propuestas que maneja el Indi para reabrir en Asunción son la utilización de sedes de otras entidades estatales, pero dependen de la mudanza de estas a los nuevos edificios en la zona del Puerto.

Las opciones, en este caso, son usar parte del edificio Ramón Indalecio Cardozo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ubicado sobre 15 de Agosto y Víctor Haedo, en el microcentro capitalino. La otra sería utilizar el local del Ministerio del Interior, sobre la calle Manduvirá, entre Chile y Alberdi.

“En las últimas reuniones que mantuvimos con el Indi, nos dijeron que podrían utilizar el edificio de la calle Don Bosco de manera temporal hasta ir al edificio del MEC o del Interior. Pero lo concreto es que no hay avances”, manifestó Mario Rivarola, presidente de la Articulación Nacional Indígena para una Vida Digna (Anivid).

La organización lideró las protestas de octubre, con manifestaciones en Asunción y cortes de ruta en el interior del país y que terminaron con la salida de Juan Ramón Benegas.

No descartan nuevas protestas

Rivarola indicó que pedirán una nueva reunión con el titular del Indi para el 15 de enero, para tratar sobre la reapertura del instituto en la capital.

“Pero no queremos volver a reunirnos para que nos digan lo mismo, sino que tengan algo más concreto, que en este lugar y en esta fecha vamos a reabrir en Asunción, es lo que buscamos”, apuntó el líder.

En ese sentido, dijo que de no obtener una respuesta más concreta, no descartan volver a protestar en la capital y en algunos puntos del interior como en el Chaco, el departamento de San Pedro y en Caaguazú.

La Ley 904/81 que crea el Indi, establece puntualmente que la sede de la institución debe estar en la ciudad capital, lo cual no se cumple desde la clausura de las oficinas que estaban sobre Artigas, por presión principalmente de los vecinos.