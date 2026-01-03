Indígenas evalúan al Gobierno: “Ndaipóri mba’eve”

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), lanzó duras críticas hacia la gestión 2025 del Gobierno del Presidente de la República, Santiago Peña, para con las comunidades indígenas de todo el país.

La organización cuestiona la falta de presupuesto para la compra de tierras, la escasez de agua potable en el Chaco y lo que creen es una política para no cumplir leyes ni artículos de la Constitución Nacional, que garantizan el cumplimiento de sus derechos.

Mario Rivarola, presidente de la Articulación, afirmó que “ndaipóri mba’eve, ndaipóri peteĩ avance en favor de los pueblos indígenas, más bien hay intenciones de atropello. Nosotros decimos que hay una política de llevar adelante un genocidio, creemos que hay intenciones para no cumplir las leyes ni la Constitución Nacional”.

Según apuntó, incluso hay un grupo que desea modificar o cancelar legislaciones y artículos de la Constitución Nacional que defienden sus derechos. Como ejemplo, se refirió al artículo 62 de la CN, que “reconoce y protege a los pueblos indígenas, definiéndolos como grupos culturales preexistentes al Estado, y les garantiza sus sistemas de organización política, social, económica y cultural”.

Casi nulo presupuesto para tierras

Rivarola también criticó la falta de recursos que le otorgan al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que según dijo, tiene para el 2026 G. 2.000 millones para la compra de tierras de 106 hectáreas para el sector.

La organización había presentado el año pasado una propuesta para que el Parlamento asigne US$ 142 millones para la adquisición de 56.000 hectáreas para sus comunidades.

Rivarola también recordó las promesas del Gobierno de contar con agua potable en zonas como el Chaco, que siguen sin cumplirse. “En Loma Plata, Filadelfia y Pozo Colorado hay agua potable para los paraguayos, pero porqué para los indígenas no hay”, lamentó.

“Olvidados” por Peña

El presidente Santiago Peña había “olvidado” a los indígenas en su informe de gestión presentado a inicios de julio del año pasado.

“A pesar de haber hablado durante más de una hora, tomándose el tiempo de atacar a sus adversarios políticos, jamás hizo mención alguna a la situación de los Pueblos Indígenas en Paraguay”, había publicado entonces la organización Tierra Viva.

“Crecimiento” de movimientos

Mientras que el Gobierno apunta a “cercenar derechos”, los movimientos mostraron el año pasado un notable crecimiento, según el presidente de la Anivid.

“Estuvimos 13 días protestando en las calles, en Asunción, en el interior del país, exigiendo nuestros derechos, hace rato no se ve y es signo del abandono del Gobierno, de otro modo no íbamos a estar en las calles”, aseguró Mario Rivarola.

Con las protestas realizadas entre setiembre y octubre del 2025, los indígenas habían tumbado al anterior titular del Indi, el militar Juan Ramón Benegas, quien debió presentar su renuncia ante los reclamos de las comunidades.

Como principal reclamo, exigían la reapertura de una sede del Indi en Asunción, cuestión que hasta ahora el Gobierno no ha podido resolver.