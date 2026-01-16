Mandioqueros interfieren en procedimiento de DNIT en Guayaybí y recuperan un camión cargado

El suceso se registró ayer, aproximadamente a las 18:00, sobre el tramo Calle 6.000–puente Tapiracuái, cerca del viaducto ubicado en el empalme de la ruta PY22 con la PY03, cuando un grupo de funcionarios de la DNIT, que se movilizaban en dos vehículos, estaban trasladando un camión cargado de mandioca con destino a la capital del país, luego de un procedimiento que los productores denunciaron como irregular.

El intendente municipal de Guayaybí, Álvaro Saldívar, afirmó que los funcionarios de Ingresos Tributarios argumentaron que la carga no contaba con los papeles respaldatorios que certifiquen que la mandioca que llevaba el camión fue cosechada en chacras de Guayaybí.

Lea más: Mnadioqueros

Sin embargo, Saldívar dijo que la mandioca que estaba siendo transportada sí cuenta con los documentos legales para poder ser trasladada a cualquier punto del país e incluso al mercado del exterior.

Aseveró que la mercadería estaba a cargo de un comerciante del Mercado de Abasto, quien fue a surtirse en Guayaybí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuerte altercado con uno de los funcionarios

El jefe comunal comentó que mantuvo un fuerte altercado con uno de funcionarios, que se identificó como Martín Cáceres, quien en principio se negó a reconocer los documentos presentados por la mercadería.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente aseveró que Cáceres llegó a amenazarlo con denunciarlo ante la Fiscalía y pedir su detención a la Policía por intervenir en su trabajo, pero finalmente se pudo liberar el vehículo con la carga de mandioca.

Por su parte, el productor y dirigente de los mandioqueros de San Pedro y Canindeyú, Ismael Martínez, comentó que, aparte de la carga recuperada en la jurisdicción de Guayaybí, otro camión que venía de la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, fue trasladado directamente al corralón de la DNIT, utilizando el mismo argumento de que la carga no contaba con las documentaciones correspondientes y que podría tratarse de una carga de contrabando.

El productor expresó que, si realmente la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios quiere requisar productos de contrabando, sus funcionarios deben ir a controlar en las fronteras y no perseguir a los pequeños agricultores que diariamente están luchando para conseguir el pan de cada día.