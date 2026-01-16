Medidas del MEC dejan a niñas expuestas a violencia de género, afirma Feipar

Entre 2023 y 2025 en Paraguay, 113 mujeres fueron víctimas de feminicidio, según datos del Ministerio Público. Solo en lo que va de enero del 2026, ya suman 6 víctimas de este flagelo, incluida una niña de 12 años.

Tanto expertos como las propias autoridades del Gobierno, afirman que un eslabón importante en la cadena de la prevención de la violencia contra la mujer es la educación, por ende, la principal entidad responsable del sector es el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La ministra de la Mujer, Alicia Pomata, asegura que la prevención de la violencia debe formar parte de la malla curricular desarrollada por el MEC en colegios y escuelas del país. Incluso expresó que solicitarán a la cartera educativa la inclusión, en la educación escolar básica, de contenidos vinculados al respeto, la afectividad, el control emocional y las masculinidades positivas.

La organización Familias por la Educación Integral (Feipar), también considera a educación como herramienta de protección y de prevención de feminicidios y de violencia contra las mujeres en el país.

Medidas del MEC

Desde Feipar, critican al MEC por imponer dos resoluciones - entre 2017 y 2025-, para prohibir la utilización de materiales y la enseñanza con enfoque de género, citada como “ideología de género”.

La resolución 29.664 de octubre del 2017, que prohíbe la “ideología de género”, había sido promulgada por el hoy ministro del Interior, Enrique Riera, cuando estaba al frente de la cartera educativa, tras presiones de grupos autodenominados provida y profamilia, entre ellos los liderados por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante en Paraguay de la oenegé evangélica Capitol Ministries.

A finales del año pasado, el 7 de noviembre, Luis Ramírez, actual titular del MEC firmó la resolución 1803, por la cual “se amplía la resolución 29.664 del 5 de octubre de 2017, que prohíbe la difusión y utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes de la cartera”.

Esta semana, ante los feminicidios, que no cesan, Adriana Closs, titular de la organización Feipar, aseguró que “no alcanza con indignarnos cuando ya es demasiado tarde”. Además, explicó que la violencia se puede prevenir, pero para esta prevención se necesita educación.

Rechazan normativas del MEC

Closs afirmó que mientras siga vigente la resolución “Riera–Ramírez", se mantiene un Estado que limita lo que se puede enseñar, niega la violencia en razón del género y deja a niñas y adolescentes más expuestas a este tipo de violencia.

“Derogar la resolución es una medida urgente de protección. Sin educación, no hay prevención”, insistió.