Transitar es un peligro: baches afectan a la Ruta PY02 y a Lambaré

La Ruta PY02 “Mariscal Estigarribia” se encuentra minada de baches en el tramo correspondiente a la ciudad de San Lorenzo, en la frontera con Fernando de la Mora, según pudo constatar un equipo de ABC TV durante un recorrido realizado en la mañana de este jueves.

Dos puntos se encuentran en condiciones especialmente deterioradas: la Ruta PY02 casi Leopardi y la intersección con San Carlos.

En ambos sectores, los pozos obligan a los conductores a reducir considerablemente la velocidad y a realizar maniobras riesgosas para evitar daños en los vehículos.

Esta situación genera demoras en el tránsito, sobre todo en horarios pico, y aumenta el riesgo de accidentes. Además, la circulación de peatones y usuarios del transporte público se ve seriamente afectada, ya que varios de los baches se encuentran llenos de agua servida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: En 2 años, 21 muertes: Presentan denuncia penal para que investiguen a ministra de Obras Públicas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Calle en Lambaré, en pésimo estado

ABC TV también pudo corroborar el mal estado de la calle Migone Battilana, en un punto ubicado a unos 50 metros de la avenida Perón, en inmediaciones del Puerto Itá Enramada, en la ciudad de Lambaré.

En el lugar, los automovilistas que circulan en dirección a la avenida Perón se ven obligados a cruzar al carril contrario para esquivar los baches que ocupan gran parte de la calzada. Los pozos en el asfalto, además, están cargados con agua servida, lo que genera molestias y riesgos sanitarios para los pobladores de la zona.

Según manifestaron vecinos, el deterioro de este tramo de la calle Migone Battilana persiste desde hace tiempo y los trabajos de reparación no son eficientes.

Lea más: Mientras muere gente en la ruta PY08 por los baches, MOPC culpa a la burocracia

Esta situación en rutas y calles nacionales se da en un contexto en el que la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, fue denunciada tras registrarse al menos 21 muertes en los últimos dos en la Ruta PY08, también afectada por numerosos baches y un marcado deterioro de la calzada.