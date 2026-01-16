Nacionales
16 de enero de 2026 - 07:39

Transitar es un peligro: baches afectan a la Ruta PY02 y a Lambaré

Baches
La Ruta PY02 está repleta de baches a la altura de San Lorenzo y en los límites con Fernando de la Mora.Brian Cáceres

La Ruta PY02 “Mariscal Estigarribia”, en San Lorenzo y en el límite con Fernando de la Mora, se encuentra minada de baches, convirtiéndose en una zona riesgosa para automovilistas y peatones. En la misma situación se encuentra la calle Migone Battilana, casi avenida Perón, en la ciudad de Lambaré.

Por ABC Color

La Ruta PY02 “Mariscal Estigarribia” se encuentra minada de baches en el tramo correspondiente a la ciudad de San Lorenzo, en la frontera con Fernando de la Mora, según pudo constatar un equipo de ABC TV durante un recorrido realizado en la mañana de este jueves.

Dos puntos se encuentran en condiciones especialmente deterioradas: la Ruta PY02 casi Leopardi y la intersección con San Carlos.

En ambos sectores, los pozos obligan a los conductores a reducir considerablemente la velocidad y a realizar maniobras riesgosas para evitar daños en los vehículos.

Esta situación genera demoras en el tránsito, sobre todo en horarios pico, y aumenta el riesgo de accidentes. Además, la circulación de peatones y usuarios del transporte público se ve seriamente afectada, ya que varios de los baches se encuentran llenos de agua servida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: En 2 años, 21 muertes: Presentan denuncia penal para que investiguen a ministra de Obras Públicas

Baches
La calle Leopardi en su conexión con la Ruta PY02 está minada de baches, así como la principal avenida mencionada.

Calle en Lambaré, en pésimo estado

ABC TV también pudo corroborar el mal estado de la calle Migone Battilana, en un punto ubicado a unos 50 metros de la avenida Perón, en inmediaciones del Puerto Itá Enramada, en la ciudad de Lambaré.

En el lugar, los automovilistas que circulan en dirección a la avenida Perón se ven obligados a cruzar al carril contrario para esquivar los baches que ocupan gran parte de la calzada. Los pozos en el asfalto, además, están cargados con agua servida, lo que genera molestias y riesgos sanitarios para los pobladores de la zona.

Según manifestaron vecinos, el deterioro de este tramo de la calle Migone Battilana persiste desde hace tiempo y los trabajos de reparación no son eficientes.

Baches
La calle Migone Battilana se encuentra repleta de baches con agua servida, lo que dificulta el tránsito en la zona.

Lea más: Mientras muere gente en la ruta PY08 por los baches, MOPC culpa a la burocracia

Esta situación en rutas y calles nacionales se da en un contexto en el que la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, fue denunciada tras registrarse al menos 21 muertes en los últimos dos en la Ruta PY08, también afectada por numerosos baches y un marcado deterioro de la calzada.