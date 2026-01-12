Mientras muere gente en la ruta PY08 por los baches, MOPC culpa a la burocracia

Al intentar esquivar un bache en la ruta PY08 “D. Blas Garay”, en la zona de Lima, San Pedro, María Luz Cristaldo impactó con su auto contra un camión semirremolque de la marca Scania, por lo que tanto ella y su hijo, Armando Britos Cristaldo, de profesión médico, perdieron la vida el jueves pasado. El otro hijo de María Luz, Guillermo Britos Cristaldo, fue internado con heridas severas en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Este accidente se suma a los más de 10 que se registraron en la misma ruta en los últimos cinco meses, en los que los pasajeros y conductores de los vehículos fallecieron debido a las pésimas condiciones en la que se encuentra la ruta en el tramo compuesto desde la rotonda de la Calle 6.000 en Guajayvi (San Pedro) hasta Azote’y (Concepción), que en abril del 2025 se declaró en emergencia. Incluso, la ciudadanía reclama esta situación desde hace tiempo al MOPC.

Hasta el fiscal Juan Daniel Benítez, quien investiga el incidente, explicó que el estado de la capa asfáltica en la zona en que ocurrió el accidente es “pésimo” y que se pueden observar “un montón de baches” en la zona.

Desde el MOPC, Alejandro Bordón, director de Vialidad, aseguró que en setiembre del año pasado (cuatro meses después de declararse en emergencia) llamaron a licitación para el arreglo del tramo, pero cuando se recibieron las ofertas en octubre, una de las empresas presentó una protesta, por lo que el proceso quedó parado hasta ahora.

“La semana pasada nosotros hicimos un urgimiento y hoy ya tenemos resolución de esa protesta con lo que nos quedan ya los trámites administrativos para poder firmar el contrato con la empresa adjudicada. No obstante, el ministerio, mientras se adjudica, está haciendo las tareas de conservación rutinaria. No desconocemos el estado del tramo, esto requiere una intervención profunda que es por eso que se previó la licitación para una rehabilitación”, explicó.

Mientras muere gente, burocracia persiste

Reiteró que los procesos llevan tiempo, aunque sostuvo que trabajan con la debida urgencia para este proceso, aunque se excusó en que no pueden ir contra los plazos que están establecidos también en la ley. Indicó que la empresa adjudicada es Toxa S. A. y tiene un plazo de 24 meses para ejecutar las obras de reparación del tramo.

“Tenemos un relevamiento de los puntos más críticos, es priorizar esos puntos e ir programando las actividades según las zonas críticas para justamente no tener que llegar a los 24 meses. De hecho que este tramo tiene 150 km, entonces la programación va a ir acorde a terminar las cantidades dentro de ese plazo y priorizando los sectores más críticos”, señaló.

Dentro de la planificación contarían con desvíos y la señalización dentro del tramo principal para no cortar el tránsito.