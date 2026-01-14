En 2 años, 21 muertes: Presentan denuncia penal para que investiguen a ministra de Obras Públicas

Casi dos muertes por mes desde el 2023 es el registro del senador Ever Villalba con relación a la ruta PY08, convertida hoy casi en una “ruta de la muerte”, tanto por estos números como por la terrorífica experiencia de transitar por una vía que por sus profundos baches, parece bombardeada.

“Estamos hablando de la ruta que ha ocasionado en 2 años la muerte de 21 compatriotas. Tal vez para la ministra de Obras públicas sean solo números y estadísticas. Para los sanpedranos y los que transitan es un papá, una mamá, un hijo, un hermano. Veintiún muertes ha ocasionado y todas en el periodo de la ministra Claudia Centurión", dijo Villalba.

El senador acotó ante el pleno de la Comisión Permanente que hoy presentarían la denuncia penal contra la ministra del MOPC, lo cual finalmente consumaron al mediodía (13:30), con el respaldo de sus colegas senadoras Esperanza Martínez (Frente Guasú) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

“Solicitamos la investigación y determinación de la posible responsabilidad penal de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, por su inacción ante el estado crítico de la vía que derivó en estas tragedias”, afirmó el senador.

El tramo más crítico es el comprendido entre la rotonda de la Calle 6000, límite entre los distritos de Guajayvi y Santaní (Departamento de San Pedro), y el Cruce Yby Ya’u, en el Departamento de Concepción, según la denuncia.

Pese a las muertes que causaron conmoción, hasta ahora sigue siendo una de las “mimadas” del presidente de la República, Santiago Peña, quien aseguró incluso que la mantendría hasta el final de su mandato.

Entre otros hechos que podría investigar la Fiscalía, el artículo 15 del Código Penal establece responsabilidad penal por “omisión de evitar un resultado”, que en este serían las muertes que hubiesen sido evitables si la ruta estaba en óptimas condiciones.

Peaje en Ruta Luque-San Bernardino

El senador Ever Villalba también presentó un pedido de informes con relación a un tema que, según destacó, “le toca el bolsillo” a la ciudadanía y es la adjudicación y cobro de peajes a cargo del Consorcio Rutas del Este, ligada al senador colorado Luis Pettengil (ANR, Fuerza Republicana)

“Ayer nos enteramos que desde el primero de enero la empresa -no podemos decir adjudicada ya que según los datos que manejamos es vía adenda- ya empezó a cobrar la nueva tarifa de peaje sin que la obra esté hecha”, reclamó Villalba.

Ante ello, afirmó que mediante un pedido de informes “queremos conocer las condiciones, cómo se le adjudicó y los motivos por los que se le autoriza a esa empresa a cobrar ya un peaje diferenciado sin que se haya colocado un solo ladrillo”, afirmó.

El peaje en la Ecovía ha genera incluso protestas ciudadanas, ya que además del cobro en sí, la cesión al consorcio generó también una aparente inoperancia que se reflejó en largas filas de vehículos y consecuenciente largas esperas para los ciudadanos que circulan por dicha vía.