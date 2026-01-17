Concejales maniobran nuevamente para evitar debate sobre anfiteatro

La convocatoria a sesión estaba marcada para las 09:00 en la sala de la Junta Municipal de San Bernardino. Sin embargo, no se pudo concretar debido a la ausencia de siete concejales que apoyan al intendente Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista).

Lea más: Conflicto por usufructo del Anfiteatro José Asunción Flores

Los concejales que no se presentaron para sesionar son Vidal Amarilla (PLRA), Baldomera Chaparro (PLRA), Jazmín Sosa de Grim (ANR), Óscar Valdez (ANR), Ramón “Moncho” Paiva (ANR) y Derlis Gómez (ANR). Por otro lado, asistieron Arnaldo Vera Ávalos (independiente), Alcides Arias (Frente Guasu), Gladys Montti (PLRA), Francisco Aguilar (PLRA) y Eduardo Pattender (ANR).

El edil Pattender es líder de la bancada colorada y del grupo afín a la gestión de Ruiz Díaz. El 29 de diciembre de 2025 estuvo entre los que faltaron a la convocatoria a sesión extraordinaria y que impidió que haya quorum.

Los concejales presentes esperaron 30 minutos para que se sumaran sus colegas, pero no llegaron. Al no reunirse el quorum para la sesión, por segunda vez en quince días no fue posible realizar un debate en plenaria sobre el veto parcial del intendente Ruiz Díaz a la ordenanza 66/25.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, Marilyn Caballero Scavone, y otros directivos del gremio también concurrieron a la sala de sesiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ordenanza fue emitida a propuesta del grupo que responde al intendente para modificar la Ordenanza Municipal Nº 55/2025, que autoriza el funcionamiento de locales nocturnos en el anfiteatro hasta las 05:00, que tuvo sanción ficta porque el intendente dejó vencer los plazos para el veto, convirtiendo la ordenanza en plenamente vigente.

La arbitraria medida

El veto parcial del Ejecutivo Municipal se produjo en medio de un conflicto entre la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino y el intendente, que desde noviembre de 2025 se niega a firmar contratos nuevos con discotecas que, desde hace 12 años, venían operando en el Anfiteatro José Asunción Flores.

Con el veto parcial y la declaración de residencial de la zona donde se encuentra el anfiteatro, el jefe comunal pretende avalar su negativa a renovar los contratos con los locatarios. Además, creó “zonas mixtas” para la instalación de discotecas. Sin embargo, se afectan áreas residenciales y los vecinos vienen reclamando el caos generado por la medida de Ruiz Díaz.

Desde distintos sectores señalan que estas postergaciones no solo retrasan una solución al conflicto, sino que también profundizan la incertidumbre que afecta, por un lado, a pobladores de los barrios residenciales afectados por los cambios y, por otro, a los empresarios del rubro de discotecas y bares.

Lea más: Concejal de San Bernardino Arnaldo Vera, sobre anfiteatro

Además, la situación generada impacta en diversos sectores económicos, como el hotelero, que se vio muy perjudicado en la presente temporada estival.

Fue construido para eventos “ruidosos”

La Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino viene denunciando que las medidas del intendente de la “Ciudad Veraniega”, Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista), no tienen otro motivo que favorecer a un grupo de empresarios que habilitaron loteamientos y comenzaron a desarrollar complejos habitacionales exclusivos en el entorno del anfiteatro. También a un grupo de políticos que adquirieron “casas de descanso” en ese sector, donde hace 34 años se construyó el imponente anfiteatro, pensado para megaespectáculos artísticos y culturales.

Lea más: Discotecas generan caos y quejas en zonas residenciales de San Bernardino

En un primer momento, la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino también denunció que las acciones del intendente Ruiz Díaz obedecían a “órdenes del número uno”, es decir, de Santiago Peña. Aseguraron que el mismo jefe comunal les había explicado esa situación, aunque esta versión fue negada por el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

La presidenta del gremio, Marilyn Caballero Scavone, quien estuvo presente ayer en la sala de sesiones de la Junta Municipal de San Bernardino, cuestionó a los grupos que están detrás de las acciones arbitrarias del jefe comunal. Indicó que cuando habilitaron sus loteamientos, cuando comenzaron a desarrollar sus lujosos proyectos inmobiliarios y cuando compraron sus terrenos o construyeron sus residencias de descanso en las inmediaciones del anfiteatro, ya sabían a lo que se exponían.

Resaltó que el anfiteatro José Asunción Flores existe desde hace 34 años, que fue construido para la realización de eventos culturales y artísticos de gran envergadura, y que no se puede dejar inactivo ahora con ordenanzas o vetos de ordenanzas.

También criticó a los ciudadanos que ayer no fueron capaces de movilizarse para defender sus derechos y la categoría de ciudad turística de la temporada estival de San Ber.