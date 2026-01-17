Gestores culturales trazan hoja de ruta 2026 en encuentro realizado en Ayolas

El encuentro, realizado entre el 16 y 17 del mes en curso, tuvo como meta principal el diseño de un cronograma de acciones prioritarias que sirva de guía a los integrantes de la Red. En ese marco, también se concretó la reactivación de la página web institucional de la Asociación. La plataforma permitirá dar visibilidad a las organizaciones culturales comunitarias del Paraguay, sean o no miembros de la Red, a través de un directorio virtual.

Patricia Ayala, integrante de la Asociación Red de Espacios y Centros Culturales, explicó que la reunión, desarrollada en dos jornadas, estuvo orientada a la planificación de las acciones a ejecutarse durante el año 2026. Señaló que el plan operativo anual corresponde a una institución que nuclea a más de 40 espacios culturales distribuidos en todo el país.

“Hoy estamos marcando nuestra hoja de ruta; el plan 2026 contempla prioridades y objetivos que fueron propuestos en el encuentro nacional de gestión cultural del 2025. Esta es una actividad que se realiza de manera anual”, manifestó Ayala. Indicó además que se cuenta con el apoyo del Programa Iberoamericano de Cultura Viva (IberCultura Viva), con respaldo de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Ayala recordó que durante el encuentro nacional realizado en noviembre del 2025 se asumieron varios compromisos mediante un manifiesto firmado por más de 100 agentes culturales de diferentes regiones del país. El evento contó con la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y colectividades, cuyos aportes marcaron la agenda seguida durante las jornadas en Ayolas.

Uno de los compromisos asumidos fue la reactivación de la página web de la Asociación Red de Espacios y Centros Culturales del Paraguay, acción que finalmente se concretó en la última jornada del encuentro. La gestora cultural destacó que esta herramienta permitirá mostrar cómo se genera y se mantiene viva la cultura en las comunidades a través de los espacios culturales.

Asimismo, la web incorporará un directorio virtual que visibilizara a todas las organizaciones culturales del Paraguay dedicadas al quehacer cultural comunitario, independientemente de su pertenencia a la Asociación. La iniciativa busca fortalecer la articulación entre pares y consolidar la gestión cultural comunitaria a nivel nacional.

