Estas son las 30 instituciones públicas y municipales denunciadas por Contraloría

Según el documento entregado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República, a cargo del abogado Dario Ortega, mediante acceso a la Información Pública, durante el 2025 se presentaron 30 denuncias ante el Ministerio Público por indicios de hechos punibles detectados en diferentes instituciones públicas y municipales a nivel país.

El presunto daño patrimonial determinado es G.112.352.514.791, en tanto que existen otras instituciones donde se detectaron indicio de hechos punibles pero quedó a determinar el daño patrimonial.

Conocer el monto exacto estará a cargo del agente fiscal asignado a la causa para, posteriormente, formular imputación o desestimar la denuncia. Las denuncias fueron presentadas en tres fechas del 2025, la primera el 23 de junio, la segunda el 30 de junio y la ultima el 21 de noviembre del año pasado.

Municipios afectados

En cuanto a los municipios en cuyas gestiones se detectaron indicios de hechos punibles están Limpio, Gral. Garay, Coronel Bogado, Ybytymí, Vaquería, Trinidad, Laureles, Tacuaras, Isla Umbú, Naranjal, Yrybucuá, Juan de Mena y Paraguarí.

Mientras que las otras instituciones donde se detectaron presunto daño patrimonial en el 2025 fueron el Instituto de Previsión Social (IPS), Dirección Nacional de Correos de Paraguay (Dinacopa), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

La lista sigue con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA. (Copaco), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ministerio de Defensa Nacional, Gobernación de Central, Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE.

Fueron denunciadas también la Facultad de Ciencias Médicas, sede Santa Rosa del Aguaray; Secretaría Nacional de Cultura, Ministerio del Interior - Policía Nacional, Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y Ministerio de Salud Pública- Instituto Nacional del Cáncer.