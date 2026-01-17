Ypané: carrera este domingo en homenaje a “Peruca”, el vendedor de yuyos que se hizo campeón

“Cuando correr es un acto de fe”, es cómo se promociona la gran corrida 5K que se realizará este domingo 18 de enero en Ypané, donde no solo se celebrará la competencia, sino que también se busca homenajear al campeón Pedro Duarte “Peruca”.

Esta carrera nace para celebrar la historia y el cumpleaños de “Peruca”, quien es alguien muy querido entre los corredores de trail, pero para quienes aún no lo conocen, es un atleta humilde, trabajador incansable y apasionado por correr.

Desde hace años, sostiene su vida con la venta de remedios refrescantes en un pequeño puesto en la ciudad de Ypané, pero sin dejar nunca de entrenar ni de soñar.

Hace más de 20 años que Peruca corre y lo hizo en la precariedad, con disciplina silenciosa, con convicción y con un amor profundo por representar a su ciudad y a su país en cada competencia. Su mayor anhelo siempre fue simple y enorme a la vez: que, en el día de su cumpleaños, sus amigos del trail, jóvenes y adultos de Ypané, conozcan su historia y compartan con él la alegría de correr.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Los ejercicios de agua más divertidos para un fitness que no parece entrenamiento

Gran corrida

Su sueño hoy se hace realidad gracias al apoyo de sus amigos del equipo La Cima Trail, quienes decidieron transformar su historia en una fiesta deportiva abierta a toda la comunidad con una invitación a creer, a animarse y a entender que los sueños no entienden de límites cuando hay constancia y pasión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por eso, la cita es en Ypané, específicamente en el Barrio Madre Paraguaya (Brisa del Sur), con largada prevista para las 07:00 de la mañana, en una distancia accesible de 5 kilómetros, pensada para corredores experimentados y también para quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo del running.

Habrá premios en efectivo para los puestos generales, reforzando el carácter competitivo y festivo del evento. Todo lo recaudado será para ampliar su humilde puesto de remedios yuyos.

La inscripción puede realizarse en este enlace; tiene un costo de Gs. 80.000 y se debe enviar el comprobante de pago a María Laura, vía WhatsApp al 0981767471.

Lea más: Guarda de micro participó por primera vez de una competencia Backyard y rompió récord