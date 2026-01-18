Prisión en Paraguay le valió un “1:3” en Alemania, donde fue condenado por estafa

El 25 de agosto de 2023, personal policial detuvo en el marco de la “operación Covid-service”, en el barrio Villa Morra a Robin Malte Schneider (35). El mismo era requerido por la justicia de su país debido a una estafa que causó una pérdida de 21.112.019 euros a la Asociación de Médicos del Seguro de Salud Estatutario de Baja Sajonia (KVN), Alemania.

De acuerdo con los antecedentes relacionados a Malte Schneider, simulaba la realización de test para la detección de coronavirus mediante clínicas móviles en la ciudad alemana de Hannover y supuestamente, entre el 2021 y el 2022, realizó más de 1.980.000 pruebas de antígenos, pero estas nunca se realizaron.

Su detención se había realizado con fines de extradición. Es así que, el 15 de septiembre de 2023, la jueza penal de garantías Clara Ruíz Díaz, por Sentencia Definitiva (SD) N° 80 hizo a lugar a la extradición de Malte Schneider, la cual que se materializó el 17 de enero de 2024.

Posteriormente, el Tribunal Regional de Hannover, condenó el 26 de septiembre de 2025, y actualmente está privado de libertad en el marco del cumplimiento de su pena consistentes en 8 años de encierro en un centro penal de Hannover, según publicaciones de medios alemanes.

Encierro en Paraguay le valió por el triple en Alemania

El fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quien tiene a su cargo una causa por lavado de dinero contra de Malte Schneider, expuso que el extranjero se encuentra cumpliendo una condena en su país por el hecho de estafa especialmente grave.

Tras su detención, el alemán Robin Malte Schneider, la jueza penal de garantías Clara Ruíz Díaz dictó su prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 1.298 del 25 de agosto de 2023. La medida la cumplió hasta el 17 de enero de 2024, cuando se hizo efectiva la SD N° 80 del 15 de septiembre de 2023.

Entre agosto de 2023, cuando Robin Malte Schneider fue detenido en Asunción, y enero de 2024, cuando fue extraditado a Alemania, Malte Schneider estuvo un total de 5 meses con prisión preventiva en una prisión paraguaya.

Esos 5 meses que Malte Schneider estuvo privado de libertad en Paraguay, al tiempo de su sentencia le contabilizaron en una proporción de “1:3″, por lo que ya se le considera cumplidos en total 15 meses de los 8 años de pena que debe compurgar en total.

Al respecto, el fiscal Francisco Cabrera mencionó que “ellos (por los alemanes) dicen que nuestras cárceles no tienen el estándar de una cárcel europea y el nivel de incomodidad que él tuvo acá, hace que su prisión sea mayor, entonces le computan 3 a 1″.

En Paraguay, pese a que Malte Schneider haya sido extraditado, se inició una causa penal por presunto lavado de dinero y que apunta a los bienes que el extranjero adquirió en nuestro país, presuntamente por valor de 4.000.000 de euros, que fueron producto de aquella estafa por la que fue condenado en Alemania. Este proceso se inició por un pedido de cooperación internacional.

Otorgan prórroga a Fiscalía en causa por lavado

La causa penal por lavado de dinero que está en curso en Paraguay, a cargo del fiscal Francisco Cabrera, se tramita ante el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo Humberto Otazú.

El agente del Ministerio Público había solicitado una prórroga extraordinaria, de 6 meses, para concluir con algunas diligencias pendientes. Esto en atención a la complejidad de la causa iniciada en nuestro país y a la necesidad de contar con informes provenientes del exterior, solicitados a través de la cooperación internacional a la República Federal Alemana.

Al respecto, el Tribunal de Apelación, conformado por los magistrados Gustavo Amarilla, Arnulfo Arias y Paublino Escobar, resolvieron otorgar el plazo extraordinario de 6 meses al agente fiscal, a fin de que concluya con su investigación. En tal sentido, se fijó como nueva fecha para presentación del requerimiento conclusivo el próximo 5 de agosto de 2026.

Bienes de alemán con medidas cautelares

Ya en septiembre de 2023, por AI N° 224, el juez Humberto Otazú, declaró sujetos a comiso los bienes, propiedades de Robin Malte Schneider; entre ellos una camioneta Hyundai Santa Fe plateada, con matrícula BGP 657 y otra camioneta RAM 2500 Laramie, blanca, con placa HEO 085.

Así también cinco inmuebles distribuidos en los distritos de Villa Hayes, Nueva Asunción y José Falcón, de Presidente Hayes y otros 47 lotes. Además, de las cuentas bancarias registradas a nombre del mismo. Otazú, ordenó el embargo preventivo de dichos bienes hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216,392.

Es preciso señalar que, el juez Humberto Otazú había decretado por AI N° 203 del 6 de agosto de 2025, decretado la prohibición de innovar y contratar sobre 82 lotes, ubicados en el distrito de Nueva Asunción, de de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, a nombre de Markus Ivo Hermann Amann.

También sobre otros 10 lotes del distrito de Nueva Asunción, de Villa Hayes, propiedad de la firma “INMO Paraguay”, cuyo representante legal es el señor Markus Ivo Herman Amann; y también cinco departamentos y dos estacionamientos, ubicados en el edificio Rentalis Carmelitas, distrito de la Recoleta, propiedad de la firma “INMO Paraguay”.

Según explicó el fiscal Francisco Cabrera, el proceso de comiso es para una eventual compartición de los bienes con Alemania, donde se registró el fraude cometido por Robin Malte Schneider.