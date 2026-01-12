Estafa informática: fue a un concierto, perdió su celular y también G. 226 millones

La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, acusó por estafa por medios informátcios y pidió juicio oral y público para cinco personas, quienes resultaron beneficiadas con sumas de dinero, que a su vez fueron parte del perjuicio total consistente en la suma de G. 226.526.400, que tenía la víctima en su cuenta bancaria.

Se trata de Lourdes Carolina Rotela Barboza (22), Laidy Diana Romero Rotela (19), Néstor David Ferreira Arrúa (27), Sergio Luciano Cañete León (25) y Walter Javier Ruíz Martínez (33), para quienes la representante del Ministerio Público solicitó juicio oral y público, ante el juzgado penal de garantías a cargo de Clara Ruíz Díaz.

Si bien la fecha de acusación estaba fijada para el 15 de enero, la agente fiscal solicitó la abreviación del plazo y presentó su requerimiento conclusivo el pasado 7 de enero de 2026. Es preciso señalar que, por esta causa está en estado de rebeldía Diego Báez Alonso.

De acuerdo con los datos, a las 23:00 del 17 de mayo de 2025, Mauricio Andrés Pereira Ortiz fue hasta el Puerto de Asunción, donde se realizó el “Rock al Puerto”, que tuvo como artista estelar a “Las Pelotas”.

Para Pereira terminó siendo el concierto más caro, pues en un momento dado notó que ya no tenía su celular iPhone 14 pro. En su dispositivo tenía instalada su app del Banco GNB y a su vez vinculada una cuenta corriente en guaraníes y otra en dólares. De estas se esfumaron en total G. 226.526.000 en dos días.

Transfirieron G. 28 millones en 30 minutos

Según datos de la acusación fiscal, el acusado Néstor Ferreira recibió montos de dinero a las 3:47 y a las 3:48 del 18 de mayo de 2025, vía transferencia bancaria a su cuenta de Banco Ueno, totalizando lo recibido la suma de G. 6.000.000.

Igualmente, la acusada Lourdes Rotela recibió esa misma madrugada en su cuenta habilitada en “TU Financiera SA”, a las 4:10 una transferencia de G. 5.000.000 y otra a las 4:11 de G. 1.000.000, totalizando así G. 6.000.000.

La otra acusada Laidy Romero recibió dos transferencias de dinero a su cuenta bancaria habilitada en el Banco Finlatina SA, la primera fue a las 4:14 por un moto de G. 5.000.000 y la otra, a las 4:17, por G. 1.000.000, totalizando también un monto de G. 6.000.000 recibidos indebidamente.

El procesado Sergio Cañete también resultó beneficiado indebidamente con sumas de dinero, según la acusación, tras recibir una transferencia de dinero a su cuenta del Banco Interfisa SAECA, por monto de G. 5.000.000 a las 4:12 del 18 de mayo de 2025.

Por su parte, el encausado Walter Ruíz recibió a su vez dos transferencias de dinero a su cuenta del Banco Ueno, una a las 4:25 y la otra a las 4:27. Recibió en total G. 5.416.000. De esta forma, los cinco acusados, según señala la Fiscalía, se beneficiaron indebidamente con parte de los G. 226.526.000 que fueron extraídos de la cuenta bancaria de la víctima.

Las transferencias de dinero continuaron hasta el 19 de mayo de 2025, de acuerdo con la denuncia de la víctima y el informe proveído por la entidad Banco GNB, de la cual el afectado en ese entonces era cliente. La Fiscalía sigue indagando en relación a las demás personas involucradas.