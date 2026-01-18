Resplandeciente apertura de la edición 100 del Carnaval Encarnaceno

“¡Encarnación es pasión, es Carnaval!”, la estrofa del inicio del himno del evento marcó simbólicamente la apertura oficial del Carnaval Encarnaceno 2026, que corresponde a la edición 100 de la gran fiesta. A partir de las 21:00, las principales figuras de la organización del evento, la mascota Kuki y el Rey Momo Billy Gervasio, desfilaron por los 420 metros del gran Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente llamado el sambódromo encarnaceno.

Las graderías se tiñeron de algarabía, alegría y diversión del público que bailó con cada comparsa que se presentó. El ambiente festivo de intensos baños de espuma blanca de los “lanzanieves” generó un ambiente único durante la celebración.

Se presentaron seis de los siete clubes que participan del carnaval, debido a que este año, con la implementación de la quinta noche, en cada ronda habrá una comparsa que quedará “libre”.

En la noche inaugural estuvo ausente el Club Pettirossi, uno de los campeones de la edición 2025, cuya figura principal es la actual reina del Carnaval Encarnaceno, Alejandra Montenegro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El inicio oficial de la competencia alegórica se inició con la carroza del Club Radioparque, que este año presentó “Poseidón: El Reino de las Aguas Prohibidas”. Posteriormente, en la categoría de comparsas, rompió el hielo el Club Universal, con la alegoría “Universal Bowl”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fiesta continuó al ritmo del Club Nacional, con la propuesta “Volver a sentir: Un viaje por las décadas”. Luego realizó su gran primera noche la carroza del Club Sacachispas, inspirada en “México eterno”.

La penúltima presentación fue de la comparsa del Club San Juan, con la alegoría “¡Dale Play! – Que el San Juan suena así”. Como broche de oro, uno de los campeones de la edición 2025, la comparsa del Club 22 de Setiembre, que presentó “Avada Kedavra: El Encanto Mortal”.

Lea más: Encarnación es turismo, playa, verano y vacaciones

Grupo internacional

La noche inaugural se celebró con la presentación del grupo brasileño de funknejo, Brenno & Matheus. Son un exitoso dúo de música sertaneja/funknejo, compuesto por Vitor Yago Gonçalves (Brenno) y Felippe Augusto Beienke (Matheus), conocidos por mezclar estilos y ganar popularidad nacional tras el hit viral “Descer pra BC” en 2024, uniendo brega funk con sertanejo para hablar de la ciudad de Balneário Camboriú.

Son originarios de Astorga y residen en Maringá, Paraná, destacando por su fuerte presencia digital en redes como TikTok.

Para las próximas jornadas estarán con conciertos en vivo dentro de la pista del Carnaval: para el sábado 24 de enero, Rumberos; el 31 de enero, Verduleros; el 7 de febrero, DJ set Kaili; y el 14 de febrero, DJ set Cami Flecha.

Las entradas para el evento están disponibles para las siguientes noches, en boletería del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, popularmente llamado Sambódromo de Encarnación, como también en la web del Carnaval Encarnaceno. Tienen costos desde G. 20.000 en adelante y cada noche estarán habilitadas 17.000 entradas.