Virus respiratorios con atípico repunte de consultas y hospitalizaciones, advierten

Aunque la curva se mantiene bajo el umbral de alerta, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) reportó un crecimiento inusual de virus respiratorios para esta época del año. El Rhinovirus y el SARS-CoV2 encabezan los motivos de internación.

El cierre de la última semana epidemiológica ha encendido las alarmas del sistema sanitario debido a un incremento del 19% en las consultas por cuadros respiratorios. En total, se registraron 16.323 atenciones a nivel país, una cifra inusual para la temporada actual, marcada por la circulación activa de diversos virus.

Crecen las hospitalizaciones

El reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud detalla que los ingresos por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) subieron un 17%, sumando 255 nuevos hospitalizados. La gravedad de algunos casos es notable: el 20% de estos pacientes requirió cuidados intensivos.

Los grupos más vulnerables siguen siendo los extremos de la vida, es decir, mayores de 60 años que representan el 27% de los casos y, niños menores de 2 años que concentran el 23% de las hospitalizaciones.

El mapa de los virus circulantes

A diferencia de otros años, la variedad de virus en circulación es amplia. Entre los identificados en pacientes internados destacan: Rhinovirus y SARS-CoV2 como principales causantes, seguido de Parainfluenza e Influenza A (H3N2) y, Metapneumovirus y Virus Sincitial Respiratorio.

Ante este escenario atípico, el Ministerio de Salud insta a la ciudadanía a no bajar la guardia y retomar hábitos esenciales de prevención como el uso correcto de la mascarilla en caso de presentar síntomas como tos, goteo nasal y dolor de garganta. Asimismo, recuerdan de la importancia de la higiene de las manos, que debe ser realizarlo con agua y jabón de forma correcta.

Salud Pública recomienda además, evitar compartir el tereré, cubiertos o vasos para prevenir el contagio directo.

