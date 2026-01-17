Adultos mayores y bebés, los más afectados por virus respiratorios

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) advirtió que los virus respiratorios actualmente circulantes en el país están afectando principalmente a personas mayores de 60 años y a niños menores de 2, de acuerdo con el último reporte actualizado de la Vigilancia de la Salud.

Según el informe, los adultos mayores concentran el 27 % de los casos registrados, mientras que los menores de 2 años representan el 23 %, constituyéndose en los grupos etarios con mayor carga de consultas y hospitalizaciones por infecciones respiratorias.

Entre los virus detectados en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas durante la última semana figuran el rhinovirus, SARS-CoV-2, parainfluenza, influenza A (H3N2), metapneumovirus, influenza A no subtipificada, virus sincitial respiratorio e influenza B, según datos del sistema de vigilancia.

Lea más: Odisea para llegar a un centro asistencial: paciente en silla de ruedas sorteando el barro

Aumento de consultas

El reporte señala además que en la última semana epidemiológica se registró un aumento del 19 % en la demanda de consultas por cuadros respiratorios, alcanzando un total de 16.323 atenciones a nivel país. Pese a este incremento, la curva de tendencia se mantiene por debajo del umbral de alerta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a los ingresos hospitalarios, durante la semana epidemiológica 01 se contabilizaron 255 pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los Centros Centinela, lo que representa un aumento del 17 % respecto a la semana anterior. Del total de internados, el 20 % requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio de la semana epidemiológica 01 no se registran fallecimientos confirmados asociados a virus respiratorios, conforme a los datos oficiales.

Ante la aparición de síntomas como tos, dolor de garganta, congestión nasal o fiebre, el Ministerio de Salud recomienda el uso de tapabocas para reducir la transmisión y acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente en el caso de adultos mayores, bebés y niños pequeños.

Lea más: Influenza A H3N2: Salud refuerza alerta sanitaria por circulación fuera de temporada

Medidas de protección

La cartera sanitaria recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención para disminuir el contagio de virus respiratorios, entre ellas: utilizar mascarilla si se presentan síntomas, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes cerrados y evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios.

Estas acciones buscan proteger a los grupos más vulnerables y reducir la propagación de enfermedades respiratorias en la comunidad.