Hay casos de chikunguña y también de dengue

En su último informe epidemiológico, la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, recordó la importancia de realizar limpiezas luego de cada lluvia y prevenir la existencia de criaderos del mosquito aedes aegypti, transmisor de dengue, chikunguña y zika. Esta última enfermedad, aún no fue detectada en el país.

Sobre la chikunguña, que hace unos dos años afectó a cientos de ciudadanos, ahora Vigilancia de la Salud informó que en las últimas tres semanas epidemiológicas, que incluyen los últimos días de 2025 y los primeros de 2026, se reportaron dos nuevos casos, uno en Francisco Caballero Alvarez, departamento de Canindeyú, y otro en Fernando de la Mora, Central. El año pasado, la cifra de pacientes con esta enfermedad llegó a 55.

Sobre el dengue, el informe detalla que la curva epidemiológica mantiene “un comportamiento estable”, pero en las últimas tres semanas, o sea, fines de 2025 y principios de este año, se notificaron cuatro casos con diagnóstico de dengue, en Asunción y Central.

“El promedio de notificaciones de sospechas de dengue en el país es de 515 por semana. En este periodo se identificaron dos hospitalizados que ya recibieron el alta médica. No se registran brotes ni fallecidos”, indica el reporte de Vigilancia de la Salud.

Estas son las regiones con cuadros sospechosos de dengue

En 13 regiones del país hubo aumento de notificaciones de sospecha de dengue. Se trata de Central, Itapúa, Paraguarí, Cordillera, Guairá, Concepción, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Caazapá, Alto Paraguay, Amambay y Ñeembucú.

En el caso del dengue, hay zonas del país en las que el Ministerio de Salud tiene disponibles, desde fines del año pasado, vacunas para niños de 6 a 8 años.

Hay dosis, que se aplican en hospitales cabecera, en Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Itá, Lambaré, Luque, Mariano R. Alonso, San Lorenzo, Villa Elisa y Villeta. También en Paraguarí e Itapuá.