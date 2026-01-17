Copaco denuncia presunto desvío de G. 1.119 millones ante el Ministerio Público

De acuerdo con un comunicado emitido por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) en sus redes sociales, la denuncia fue presentada el viernes último a través de la Asesoría Jurídica por el presidente de Copaco, Econ. Óscar Stark, en el marco de una revisión administrativa interna.

Las investigaciones internas de la compañía identificaron que los montos denunciados están relacionados con pagos efectuados mediante facturas presuntamente falsificadas, lo que podría constituir un desvío de recursos, según precisa el aviso institucional.

Asimismo, aclaró que estas cifras están sujetas a verificación en el marco de la investigación fiscal en curso.

Copaco añadió que solicitaron la intervención inmediata de las autoridades competentes, y que se encuentran cooperando plenamente con la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía anunció además que este lunes 19 llevarán a cabo una conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles sobre la denuncia presentada y el estado de la investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Una empresa prácticamente quebrada”

Esta nueva denuncia por presunto desvío de fondos se produce en el momento más crítico de la compañía. Según el balance preliminar de 2024, Copaco —cuyas acciones pertenecen íntegramente al Estado— arrastraba una pérdida acumulada de casi G. 533.000 millones.

A pesar de que el presidente Santiago Peña reconoció que es “muy complicado invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra”, el mandatario descartó en su momento la venta o cierre de la entidad, apostando por una “recuperación estratégica”.

Lea más: Copaco, en “situación crítica”: justifican venta de inmuebles y anuncian reducción de personal

Sin embargo, ante la insostenibilidad de sus cuentas, la actual administración de Óscar Stark impulsó un intenso proceso de reestructuración. Bajo este plan, se autorizó el traspaso de aproximadamente 1.300 funcionarios de la estatal a los distintos organismos y entidades del Estado (OEE), bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta medida buscaba aliviar la asfixiante carga financiera de una empresa cuyos ingresos operativos actuales no alcanzan siquiera para cubrir el mantenimiento básico y el pago de salarios, transfiriendo el costo de dicha nómina directamente al Tesoro Público para evitar el colapso total de la firma.

Lea más: Jubilados de Copaco vuelven a exigir pago de beneficio establecido en contrato

A la profunda crisis financiera se suma el reclamo de los extrabajadores de la compañía. Teodosio Melgarejo, presidente de una de las asociaciones de jubilados de Copaco, denunció en su momento que la entidad adeuda aproximadamente 80.000 millones de guaraníes en concepto de beneficios establecidos en el contrato colectivo.