Ministerio de Defensa abre agenda para test de ubicación de inglés y cursos de francés, chino y guaraní

El Instituto Superior de Idiomas (ISI), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, anunció la apertura de la agenda para los interesados en realizar el test de ubicación de idioma inglés.

Esta evaluación permite a los nuevos estudiantes conocer su nivel de conocimientos para incorporarse a los cursos correspondientes. El proceso se realizará exclusivamente vía telefónica.

Agendamiento para test de ubicación

La institución informó que la reserva de turnos se llevará a cabo únicamente el lunes 26 de enero, a partir de las 08:00. Resaltaron que el cupo es limitado y la recepción de solicitudes finalizará una vez que se completen las plazas disponibles.

La modalidad de agendamiento es exclusivamente por llamada directa al número 021-204-925. Autoridades del Instituto Superior de Idiomas aclararon que no se realizarán trámites a través de WhatsApp, correo electrónico ni otros números de contacto.

Detalles del examen

Una vez agendados, los postulantes deberán presentarse para la evaluación el 27 y/o 28 de enero, en dos horarios disponibles, las 09:00 y 13:00. El arancel establecido para el examen de ubicación es de G. 20.000.

Esta convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan certificar sus conocimientos en inglés bajo el respaldo del Ministerio de Defensa Nacional, en una de las instituciones con mayor trayectoria en la enseñanza de lenguas extranjeras en el país, resaltó el coronel Edgardo González, responsable del Instituto Superior de Idiomas.

Abren inscripciones para diversos idiomas

La institución anunció también el periodo de inscripción presencial para jóvenes interesados en estudiar francés, chino mandarín y guaraní. Este proceso será presencial y por orden de llegada el lunes 2 de febrero desde las 07:00.

Para formalizar la inscripción, los postulantes deberán presentar todos los documentos requeridos y abonar los aranceles de matrícula y cuota.

En cuanto a los horarios, se precisó que las clases de francés se impartirán los días sábados de 07:00 a 12:00 y, los días miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 17:30; chino mandarín los sábados de 13:00 a 19:00 y, guaraní cada sábado de 13:00 a 16:00.

Sobre las clases de inglés para nuevos alumnos, se adelantó que muy pronto se tendrán novedades específicas para los interesados en inscribirse al nivel principiante.

Reinscripciones e inicio de clases 2026

El Ministerio de Defensa también informó sobre los periodos administrativos para sus alumnos regulares y los plazos para el arranque del ciclo lectivo:

Reinscripción de alumnos regulares: Se lleva a cabo del lunes 19 al miércoles 21 de enero , de 07:00 a 14:00. Esta atención es exclusiva para estudiantes que mantengan su mismo grupo y horario.

Cambio de grupo: Los alumnos regulares o en condición de “standby” podrán solicitar cambios el jueves 22 de enero , de 07:00 a 14:30.

Inicio de clases: El ciclo lectivo 2026 comenzará oficialmente el sábado 7 de febrero.

Para consultas, retiro de certificados, diplomas o constancias, la atención al público se retomará el lunes 9 de febrero, en el horario de 07:00 a 18:00.