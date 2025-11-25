Diputados sancionan ley de ingles intensivo desde preescolar en Paraguay

Se trata del expediente D-2481271 cuyos proyectistas son los diputados cartistas Yamil Esgaib, Néstor Castellano, Rodrigo Gamarra, Calos Godoy, Jazmín Narváez, José Rodríguez, Édgar Chávez, Sebastián Remesowski, Miguel Del Puerto Y Alejandro Aguilera.

De esta manera queda sancionado y remitido al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que modifica los artículos 1°,2° y 3° de la Ley 5031/2013 ´Que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la media, e incorpora nuevos artículos”.

Dos horas semanales, mínimo

Jorge Ávalos Mariño (PLRA), presidente de la Comisión de Legislación, recomendó aceptar la versión del Senado Las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores que refieren que los colegios deben cumplir con una carga horaria mínima de dos horas semanales e indicó que según el Ministerio de Educación y Ciencias la ley se implementará desde el preescolar hasta el tercer año de la educación media.

Dijo que también se dispone la creación de cargos, rubros para docentes y otros.

Se dejó constancia el voto en contra de Emilio Pavón (PLRA), Jatar Fernández (ANR, cartista), Arturo Urbieta (ANR) y Rodrigo Gamarra (ANR), el proyectista.