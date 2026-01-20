Cierran biblioteca pública por falta de presupuesto que debe destinar la SNC

El presidente de la Comisión de Apoyo a la Biblioteca Pública Las Américas, Arturo Ramírez, manifestó que la institución, que cuenta con 39 años de funcionamiento, atravesó varios procesos y que, durante todo este tiempo, no se consiguió personal permanente para la atención a la ciudadanía.

La biblioteca cerró sus puertas en diciembre pasado por no disponer de una persona que atendiera el lugar.

Desde la Municipalidad local, a cargo de María Gloria Caballero (PLRA), informaron que el funcionario destinado a la biblioteca ya no podría asistir debido a una reducción de personal en la institución, explicó Ramírez.

La Biblioteca Las Américas, ubicada sobre la calle San Lorenzo, casi ruta N° 1 Mariscal Francisco Solano López, fue declarada de interés social por la Ley N° 2373/04. El local pertenecía anteriormente a la Dirección del Servicio de Reclutamiento y Movilización (Disermov) y fue cedido a título gratuito al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el funcionamiento de la biblioteca pública.

En 2017, la biblioteca fue reconocida por la SNC mediante la Resolución N° 590 y quedó bajo su administración. La Biblioteca Pública Las Américas fue habilitada el 10 de octubre de 1986 con el objetivo de brindar, de manera gratuita, acceso a la consulta de libros impresos y otros servicios culturales para toda la ciudadanía local.

Por la Ley N° 6297/2019, dicho inmueble fue transferido a título gratuito a favor de la SNC para su funcionamiento. Ramírez manifestó que las bibliotecas cumplen un papel de extrema importancia en el sistema de educación e investigación, ya que cuentan con un importante volumen de libros y acceso a textos provistos por internet.

Funcionalidad depende del compromiso social

Al respecto, consultamos con el director general de Gabinete, licenciado Humberto López, quien explicó que, para el funcionamiento de la biblioteca pública local, se había firmado en 2023 un convenio entre la Municipalidad del distrito, la Federación de Entidades Culturales y Turísticas del Noveno Departamento y la SNC. La Federación aportó un voluntario y la Comuna, un funcionario.

Sin embargo, hasta la fecha, la SNC no recibió un informe oficial por parte de la intendenta Gloria Caballero sobre el retiro del encargado de la biblioteca.

Sobre la posibilidad de nombrar de manera permanente a un funcionario de la SNC, indicó que no es difícil, pero que primero se agotarán todas las instancias. Una de ellas es la conversación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que algún docente sea comisionado a la biblioteca.

En caso de que la Municipalidad de Quiindy informe oficialmente que ya no podrá destinar un funcionario, la SNC buscará la designación de un responsable para el lugar.

Agregó que la Biblioteca Las Américas se encuentra actualmente con apertura intermitente, de acuerdo con la disponibilidad de los voluntarios locales, siempre en el marco del convenio entre las instituciones involucradas.

Finalmente, informó que, para el próximo 6 de febrero, está prevista una reunión de coordinación con los gestores locales para la planificación anual de dicha biblioteca.