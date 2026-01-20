¿Cuántos hidrantes tiene la Essap en San Bernardino y cuántos no funcionan?

En horas de la noche del lunes se registró un incendio en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad de San Bernardino, que cobró la vida de una mujer de 91 años que no pudo escapar de las llamas.

Bomberos que acudieron al incendio afirmaron que, frecuentemente, enfrentan dificultades en el combate a siniestros debido a que los hidrantes instalados por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) están en mal estado o tienen bocas que no son compatibles con los equipos que los rescatistas utilizan.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Juan Pablo Morínigo, gerente de Redes de la Essap, comentó que actualmente hay siete hidrantes de la Essap instalados en distintos puntos de San Bernardino.

Sin embargo, admitió que dos de ellos están actualmente fuera de servicio.

La explicación de la Essap

Uno de ellos, ubicado sobre la calle Mbocayá, fue “taponado con hormigón”, presumiblemente por vecinos, lo que —según explicó Morínigo— obligó a reemplazar 3.000 metros de tubería principal y aún está pendiente la instalación de un empalme para instalar una nueva boca hidrante.

Esa boca hidrante está fuera de servicio al menos desde octubre del año pasado, cuando la Essap se percató del problema.

El otro hidrante fuera de servicio en la ciudad está ubicado cerca de la plaza principal de la ciudad y fue dañado por un accidente de tránsito, agregó Morínigo.

También admitió que a menudo los bomberos no tienen los equipos adecuados para operar los hidrantes que sí están en funcionamiento.

Morínigo agregó que la Essap está “activamente en SB haciendo mantenimientos que van surgiendo”.