El “país de las maravillas” de Salud Pública choca con la realidad en hospitales

La doctora María Teresa Barán, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) presentó ayer un optimista balance de gestión ante el presidente de la República, Santiago Peña en una reunión de Gabinete Social. En su informe, destacó avances importantes en infraestructura y equipamiento, así como en provisión de medicamentos.

Las denuncias ciudadanas, sin embargo, pintan un panorama de carencias críticas en el sistema público a nivel país. Justo ayer, el defensor del Pueblo Rafael Ávila, se escandalizaba por el número de amparos judiciales presentados durante la primera quincena de enero del 2026, debido a la carencia de medicamentos en los hospitales.

“El país de las maravillas” de la ministra Barán

La ministra de Salud, exhibió un 57% de avance en los compromisos del Sistema de Protección Social. Sin embargo, detrás del balance presentado al presidente Peña, la realidad en las salas de espera de los hospitales cabecera cuenta una historia distinta, marcada por el desabastecimiento cíclico y la “odisea” para conseguir especialistas.

En su informe, la ministra destacó la incorporación de 161 profesionales, que supuestamente brindó un 50% de avance en el eje de gestión y servicios. Además, habló de un incremento del 88% en movilidad mediante las ambulancias financiadas por Itaipú.

No obstante, pacientes de diversos rincones del país denuncian frecuentemente la falta de servicios especializados, por lo que la provisión de ambulancias dan cuenta que la compra de vehículos no soluciona el problema de fondo si las unidades solo terminan siendo “taxis de lujo” debido a la falta de terapia intensiva en el interior del país.

Falta de medicamentos, el problema de todos los días

A pesar de que Barán asegura una provisión de medicamentos que “alcanza a la totalidad de los distritos priorizados”, las denuncias realizadas por pacientes de todo el país, han reflejado durante el último año protestas de pacientes con enfermedades catastróficas y familiares de internados que deben recurrir a las famosas “polladas” para costear insumos básicos que el Estado debería garantizar.

El informe oficial resalta también el horario extendido en 27 Unidades de Salud de la Familia (USF). Si bien esto ayuda a descongestionar las urgencias en los hospitales y se hayan contratado 161 profesionales más recientemente, Paraguay sigue estando por debajo de la tasa recomendada por la OMS de médicos por cada 10.000 habitantes, y la mayoría se concentra en el departamento Central.

Interminables obras de Salud Pública

Además, el 45% de progreso en obras que mencionó Barán contrasta con la realidad del lento avance en las obras iniciadas por Salud Pública. Trabajos que debían terminar en pocos días, finalizaron luego de varios meses, tal como ocurrió en el Hospital General Barrio Obrero y el Hospital Nacional de Itauguá, por ejemplo.

A esto se suma las denuncias realizadas por usuarios de los nuevos y pomposos hospitales inaugurados en Coronel Oviedo y Encarnación, por ejemplo, que tanto la ciudadanía como gremios médicos califican de “cascarones vacíos”.