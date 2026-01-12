Caída de Copaco dejó sin sistema a la Municipalidad de Asunción

La Municipalidad de Asunción sufrió una interrupción de su servicio de internet debido a una caída del proveedor estatal Copaco. Esa situación generó inconvenientes en la atención al público y en los procesos de cobro, según explicó el director de Tránsito, Vicente Capello.

“El viernes y sábado tuvimos un corte de servicio de internet de Copaco. El servicio técnico ya restableció la conexión y estamos trabajando normalmente a partir de hoy”, afirmó el funcionario en entrevista radial.

Lea más: Asunción: cómo calcular mi impuesto inmobiliario con el nuevo valor impositivo

Capello aclaró que los sistemas internos de la Municipalidad y de OPACI “están funcionando normalmente” y que el problema no fue una falla de plataforma, sino exclusivamente de conectividad. Sin embargo, reconoció que la interrupción afectó directamente a dos bocas de cobranza externas.

“Lo que no se podía hacer era la liquidación ni el cobro en dos bocas. Pero a partir de hoy eso está normalizado”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director explicó además que el viernes por la mañana el corte fue generalizado, aunque luego se logró restablecer el servicio en la sede central de la Municipalidad. No ocurrió lo mismo inicialmente con las dependencias que seguían dependiendo del soporte de Copaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: Desde hoy rige reducción de 50% del impuesto inmobiliario en el Centro Histórico

Problema reiterativo con el internet de Copaco

Ante la reiteración de este tipo de problemas, Capello aseguró que la institución ya analiza alternativas para no depender de un solo proveedor de internet. “Estamos viendo la posibilidad de tener un segundo proveedor justamente para estas circunstancias, ya que no es la primera vez que está ocurriendo esto”, indicó.

También señaló que el área de Tecnologías de la Información ya viene trabajando en esa gestión desde hace aproximadamente un mes. Sin embargo, agregó que los procesos administrativos y contractuales retrasan la implementación de una solución.

“Administrativamente, estamos atados a los contratos y eso tiene un proceso por el cual tenemos que atravesar para poder encontrar esa solución”, expresó.

Lea más: Estas son las zonas más caras de Asunción, con el nuevo impuesto inmobiliario

Finalmente, confirmó que actualmente la atención al contribuyente se desarrolla con normalidad. Recordó que la ciudadanía puede acceder a realizar quejas y consultas a través de la página web de la Municipalidad o en el call center de la Dirección de Recaudaciones (627 3010).