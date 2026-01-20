FNC denuncia amedrentamientos y exige recuperar asentamiento en Caazapá

Representantes de la Federación Nacional Campesina se reunieron esta mañana con el viceministro de Seguridad, Óscar Pereira, a quien solicitaron protección en el asentamiento Santa Librada en Caazapá, ya que son amedrentados constantemente.

“Nos reunimos con el viceministro de Seguridad. Venimos preocupados por la situación de Santa Librada, un asentamiento de Caazapá de veinte años, de donde nos desalojaron el año pasado, de forma totalmente improcedente e ilegal”, expresó Marcial Gómez.

Señaló que desde ese momento acamparon a orillas del asentamiento, que luego de eso comenzaron a ser amedrentados por grupos de civiles armados, en ocasiones acompañados por la policía.

“Ese asentamiento fue reconocido por el Indert. Son 3.500 hectáreas de tierra que supuestamente pertenecen a un alemán que desapareció. Es por eso que la Indert declaró colonización de hecho y el año pasado apareció Aldaro Monzón, un reconocido mafioso en la zona, con un supuesto título”, explicó

En el año 2022, el Indert emite la resolución número 658/2022 por la cual declara que la población asentada en el lugar constituye una colonización de hecho; es decir, mediante dicha resolución los miembros de la comisión vecinal sin Tierra y sus familias fueron reconocidos como poseedores beneficiarios de la reforma agraria.

“Pedimos que esto se restituya, que los compañeros y compañeras puedan volver a su lugar en el asentamiento. Lo bueno es que el viceministro se comprometió a realizar todo el procedimiento correspondiente para brindarnos seguridad”, concluyó.