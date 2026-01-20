Incan: amparos son insuficientes ante listado de fármacos desfasado, dicen pacientes

Lo que para el sistema judicial son expedientes y estadísticas, para los pacientes con cáncer significa poner sus vidas en pausa. Mientras el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, reportó una avalancha de 120 amparos en apenas 15 días, desde el corazón de la lucha oncológica, la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), Juana Moreno alzó la voz para revelar que ganar un juicio es apenas el inicio de una batalla que muchos terminan perdiendo frente a la inacción estatal.

Para Moreno, el problema de fondo no es solo la lentitud de los jueces, sino un vademécum (listado básico de fármacos) del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) que parece ignorar la realidad de la medicina actual.

Según la presidenta de Apacfa, existen 17 medicamentos críticos de uso frecuente que no son parte del listado de drogas proveídas por Salud Pública. “Algunos se está viendo para la inclusión, pero tiene su proceso eso”, explicó Moreno, señalando que la lentitud administrativa es incompatible con la urgencia de una enfermedad catastrófica.

De los 120 amparos registrados durante las primeras dos semanas de enero según la Defensoría del Pueblo, Moreno indicó que Apacfa tiene conocimiento de 26 pedidos que corresponden a solicitudes de pacientes tratados en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

El laberinto de las adendas y las faltas de entrega

Moreno fue tajante al señalar ejemplos específicos de medicamentos que, pese a ser vitales, están atrapados en una red de excusas técnicas y falta de compromiso de los proveedores. Mencionó, por ejemplo, Palbociclib, un fármaco que, en palabras de Moreno, “tuvo infinidad de adendas y todavía no ve la luz”.

Asimismo, denunció que la empresa que debe proveer de Nivolumab de 100 mg no está cumpliendo con las entregas. Esto obliga a los pacientes a realizar “malabares” médicos, utilizando dosis de 40 mg para intentar completar sus tratamientos, con la incertidumbre que eso conlleva.

“Todos los medicamentos terminan por temporada”, afirmó Moreno, describiendo un ciclo perverso donde el acceso a la salud depende del mes del año y no de la necesidad del ciudadano.

Sentencias que son “letra muerta”

Aunque el Defensor del Pueblo destacó que ya existen 80 sentencias definitivas a favor de los pacientes en lo que va del 2026, Juana Moreno enfatizó que la realidad de los pacientes con cáncer es de constante frustración.

Las quejas que recibe la asociación no solo apuntan a que las “sentencias tardan mucho en salir”, sino a que, una vez obtenidas, el cumplimiento por parte del Estado es errático.