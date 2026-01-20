Investigan muerte fetal tras denuncia de presunta negligencia médica en el Hospital Regional de Villarrica.

El jefe de médicos del Hospital Regional de Villarrica, doctor Roberto Merlo, confirmó que se encuentra en curso la investigación prometida días atrás por el director del nosocomio, Néstor Petersen, tras la denuncia pública realizada por familiares de una mujer embarazada cuya bebé murió antes del parto.

El profesional explicó que el hospital activó de inmediato el procedimiento administrativo correspondiente, consistente en informar por vías oficiales lo sucedido y remitir toda la documentación clínica al nivel central del Ministerio de Salud.

Detalló que el viernes posterior al hecho se realizó una reunión interna con el personal del servicio de maternidad, donde se solicitó el historial clínico completo de la paciente, incluyendo motivos de consulta, fechas, horarios y actuaciones médicas.

Según indicó, ese mismo día los antecedentes fueron enviados al Ministerio de Salud y, posteriormente, una comitiva integrada por representantes de la cartera sanitaria y de la Asesoría Jurídica se constituyó en la Cuarta Región Sanitaria para recabar informes y mantener reuniones técnicas.

“El hospital informó minuto a minuto cómo fue la atención a la paciente. Todo lo relacionado al informe médico, de enfermería y obstetricia ya está en manos del Ministerio de Salud, que es el ente encargado de dictaminar”, afirmó Merlo.

Uno de los puntos clave de la investigación será el resultado del estudio de anatomía patológica realizado a la placenta, enviada a biopsia tras la cesárea de urgencia. De acuerdo con el jefe médico, este análisis permitirá establecer con mayor precisión la causa probable del fallecimiento fetal.

En cuanto al caso clínico, Merlo relató que la paciente, una mujer de 32 años oriunda de Villarrica, realizó controles prenatales tanto en una Unidad de Salud de la Familia (USF) como en el Hospital Regional, especialmente durante el tercer trimestre del embarazo.

El pasado sábado 10 de enero, la paciente acudió al servicio de urgencias por molestias abdominales. Tras la evaluación clínica y fetal, los médicos constataron que tanto la madre como el bebé se encontraban en buenas condiciones, por lo que se le dio el alta con indicaciones de signos de alarma y la solicitud de un perfil biofísico fetal.

Al día siguiente, la mujer regresó con el resultado del estudio normal, según explicó Merlo. En esa ocasión, nuevamente se verificó un estado clínico adecuado del feto.

Cuatro días después, el jueves 15, la paciente volvió a consultar en urgencias manifestando que no había percibido movimientos fetales desde la noche anterior. Ante esta situación, fue sometida a estudios y se indicó una cesárea de urgencia por sospecha de sufrimiento fetal. Durante la intervención quirúrgica se confirmó el fallecimiento de la bebé.

Respecto a las diferencias en el cálculo de la edad gestacional indicada por el plantel del hospital y la sostenida por los denunciantes, Merlo explicó que esta puede variar según el método utilizado, señalando que la ecografía del primer trimestre es la más fiable, mientras que las ecografías tardías pueden presentar márgenes de variación.

También aclaró que la decisión de dar el alta médica se basó en los protocolos establecidos en gineco obstetricia, los cuales consideran la presencia o ausencia de signos de alarma como sangrado, pérdida de líquido, contracciones persistentes o disminución de movimientos fetales.

Consultado sobre una posible negligencia médica, el jefe de médicos fue enfático en señalar que no corresponde adelantar conclusiones. “Sería imprudente afirmar o negar categóricamente que hubo negligencia. La investigación sigue en curso y será el Ministerio de Salud, a través de sus instancias médicas y jurídicas, el que determine si existieron responsabilidades”, sostuvo.