Pobladores de tres distritos cierran ruta para pedir “asfaltado ya” en el noreste de Itapúa.

Pobladores de los distritos de Tomás Romero Pereira, Natalio y Yatytay realizan una manifestación con cortes intermitentes de ruta, en el kilómetro 127 de la ruta PY06, en el sitio conocido como Cruce Ayala. Los manifestantes exigen al MOPC respuestas ante las promesas de asfaltado que conecten estos distritos y permitan tener caminos de calidad, como también sacar su producción agrícola.

Los lugareños indicaron que serían 10.000 pobladores los afectados por la falta de caminos que permitan a las familias llegar hasta los centros urbanos de sus comunidades.

En específico, el proyecto principal trata de un camino asfaltado que debía hacerse por el MOPC de 37 kilómetros, entre Cruce Ayala y Yatytay. No obstante, los afectados solicitan integrar otros 7 kilómetros entre Cruce Guapoy y la ruta PY06 y otros 11 km entre Puerto Bonanza y Yatytay.

La manifestación cerró media calzada de la ruta por 30 minutos por lado, hasta el mediodía, y no descartan hacer más rigurosa la medida si no tienen respuestas de las autoridades.

Sobre el proyecto, refieren que la institución alegaba falta de fuente de financiamiento.

Intentamos comunicarnos con el director de Caminos Vecinales del MOPC para obtener datos sobre el avance de las gestiones, pero no recibimos respuestas al cierre de esta edición. No obstante, permanecemos abiertos a que deseen expresarse sobre el tema.

Fuentes extraoficiales manifestaron que una comitiva del Ministerio de Obras estaría en camino a Tomás Romero Pereira para dialogar con los manifestantes.