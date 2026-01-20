Apuñalaron a un recluso en el Cereso de Itapúa

Un recluso resultó con una herida de arma blanca en el tórax en la tarde de este lunes, cerca de las 17:30. Agentes de la Comisaría 115ª de la zona fueron alertados de la situación y trasladaron al herido hasta el Hospital General de Itapúa (HGI).

El ataque ocurrió en el Pabellón Taller Nº 1 del Centro de Rehabilitación Social (Cereso), el centro penitenciario del departamento de Itapúa.

La víctima fue identificada como Arnaldo Andrés Aguilera Yegros (27), quien guarda reclusión por un caso de supuesto homicidio doloso del año 2018. El joven fue capturado en 2021 en Buenos Aires, Argentina, para posteriormente ser extraditado a Paraguay.

Aguilera presentó una herida superficial en el tórax, del lado izquierdo, y se encuentra estable en el HGI.

El hecho investigado

Según detallaron los guardias penitenciarios, dos reclusos del mismo pabellón se encontraron en el patio y, al regresar, Aguilera había sido apuñalado. En la celda fue encontrada el arma con la que se cometió el ataque.

Los agentes de la seguridad penitenciaria indicaron que fue señalado como presunto autor Brian Colmán Brizuela (27), quien posee una condena de siete años desde 2023, por un caso de robo agravado, cometido en Presidente Franco, en el año 2022. El hecho fue informado a la agente fiscal de turno, Zulma Britos.