Departamento de Caaguazú estrena asfaltadora móvil para sacar del aislamiento a comunidades productivas

Durante la jornada de ayer se aplicó la primera capa asfáltica, mientras que hoy se llevó a cabo el segundo recapado, correspondiente a la segunda capa, con el objetivo de mejorar la calidad y resistencia del asfaltado.

El hecho es considerado histórico, ya que la Gobernación de Caaguazú, administrada por Marcelo Soto Pabón (ANR-HC), se convierte en la primera institución gubernamental del país en contar con una máquina micropavimentadora asfáltica con planta móvil propia, destinada a servir directamente a los municipios del departamento.

El moderno equipo está destinado a realizar asfaltado sobre empedrado en los 22 distritos del departamento de Caaguazú, con la finalidad de impulsar el desarrollo estructural y social de las comunidades. La máquina cuenta con una planta asfáltica móvil incorporada, lo que le permite producir y colocar la mezcla en el mismo lugar de trabajo.

Se reducirán los costos para la colocación de capa asfáltica

El costo promedio de una licitación convencional para la colocación de capa asfáltica sobre empedrado ronda los G. 85 millones por cuadra. Sin embargo, con la utilización de la micropavimentadora, el costo se reduce a entre G. 22 y 25 millones por cuadra, lo que representa un ahorro aproximado de G. 50 millones por cada cuadra para la Gobernación de Caaguazú.

Esta situación genera grandes expectativas entre los habitantes de los distintos distritos del departamento, que anhelan contar con caminos asfaltados para facilitar la salida de productos frutihortícolas, animales de granja y producción ganadera, actividades que constituyen una parte esencial de la economía regional.

Desde ahora, la máquina trabajará oficialmente de manera permanente y se prevé que durante el presente año varios distritos de Caaguazú sean beneficiados con nuevas capas asfálticas.